Nižšia daň sa bude týkať 132-tisíc firiem na Slovensku

Vyplýva to z analýzy spoločnosti Bisnode, ktorá sa zamerala na dopad budúcoročného zníženia dane z príjmov pre firmy a podnikateľov s obratom do 100 tis. eur z 21 % na 15 %.

„Z našich každoročných analýz sa dá predpokladať, že počet firiem s obratom do 100 tis. eur ročne ešte narastie. Potvrdzujú nám to naše štatistiky, podľa ktorých počet spoločností s obratom do 100 tis. eur narástol od roku 2015 takmer o 19 tis. firiem,“ uvádza analytička Bisnode Petra Štěpánová.

Databázy Bisnode pritom v súčasnosti evidujú spolu 132,2 tis. spoločností s ručením obmedzeným a akciových spoločností, ktoré v daňových priznaniach uvádzajú ročný obrat do 100 tis. eur a počet týchto firiem sa od roku 2015 každým rokom zvyšuje. Od konca roka stúpol o vyše 4 tisíc, vlani oproti roku 2017 ich pribudlo až vyše 6,3 tisíca.

Najviac firiem s obratom do 100 tis. eur je pritom zaregistrovaných v Bratislavskom kraji, a to vyše 45 tisíc. Nasleduje Košický kraj s 14,5 tis. takýchto firiem, Nitriansky s 13,9 tis., Žilinský s 13,2 tis., Banskobystrický s 12,3 tis., Prešovský s 11,9 tis. a Trnavský kraj s 11,3 tis. firiem s obratom do 100 tis. eur. Najmenej spoločností s obratom do 100 tis. eur zaregistrovalo svoje podnikanie v Trenčianskom kraji, a to 9,9 tisíca.

Najviac týchto firiem pritom podniká v oblasti ostatné poradenstvo v oblasti podnikania, vyše 9 tisíc. V oblasti ostatné pomocné činnosti pre podnikanie je ich 7,6 tis. a v oblasti účtovnícke a audítorské činnosti, daňové poradenstvo 5,2 tisíca.