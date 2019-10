Exkluzívne zábery z vtáčej perspektívy na nový obchvat Košíc. Pozrite si video

VIDEO: Pozrite si exkluzívne zábery z vtáčej perspektívy na nový obchvat Košíc, ktorý má byť dokončený do konca tohto roka.

„Cestné objekty D1 a R2/R4 sú zrealizované, konštrukčné vrstvy sú uložené. Buduje sa stredný deliaci pás, prebieha uloženie betónových zvodidiel, realizácia oceľových zvodidiel, ako aj montáž oceľových nosníkov a osadenie panelov protihlukovej steny. Prebieha realizácia vodorovného dopravného značenia. Na výstavbe úseku pracuje priemerne 300 pracovníkov,“ uviedla pre denník Pravda Michaela Michalová, hovorkyňa NDS.

Stavba D1 Budimír – Bidovce je jeden z mála úsekov, ktorý by mal byť odovzdaný v plánovanom termíne, teda koncom tohto roka. Bude ho tvoriť úsek D1 a R2. Motoristom ušetrí 14 minút cesty. Začiatok stavby tvorí mimoúrovňová križovatka Budimír, ktorá bude pokračovať cez údolie rieky Torysa, ponad ktorú pôjde najdlhší most s dĺžkou takmer 530 metrov. Na novom diaľničnom úseku bude 23 mostov s rôznymi typmi nosnej konštrukcie a technológiami výstavby. „Ďalšie významné mosty sú 311 metrový most cez rieku Olšava a tri po sebe idúce mosty s dĺžkou 241 metrov v kopcovitom stúpaní v druhej časti stavby,“ uvádza na svojich webových stránkach SKANSKA.