Horúca východná hranica. Pašerákov láka tabak, pesticídy aj jantár

Za kvalitný jantárový šperk však dostane aj tisícku. A čoraz viac sa cez túto hranicu pašujú už aj pesticídy. Nekvalitné hnojivá môžu mať devastačné účinky na pôdu, podobne ako nekvalitný alkohol z Ukrajiny môže poškodiť zdravie ľudí.

Na Slovensku podľa štatistík fajčí približne 34 percent populácie, 43 percent mužov a 26 percent žien. Slovenský fajčiar v priemere vyfajčí 12,5 kusa cigariet denne. Slovenská republika je v oblasti nelegálnych cigariet skôr tranzitná krajina. Colníci sa v teréne stretávajú s naozaj vynaliezavými úkrytmi pašerákov – v pneumatikách, rámoch bicykla, pečive, džúsoch, drevených doskách, kovových rúrach.

Predseda vlády SR Peter Pellegrini a ministerka vnútra SR Denisa Saková počas návštevy slovensko-ukrajinskej hranice 22. októbra 2019. Oboznámili sa s technickým zabezpečním a činnosťou príslušníkov hraničnej polície na zelenej hranici a hraničných priechodoch. Autor: TASR, Vladimír Benko/MV SR

Cigaretové škatuľky musia mať od mája tohto roka unikátny kód, vďaka ktorému polícia ľahšie a rýchlejšie dokáže odhaliť falošné cigarety. Zaznamenáva sa miesto výroby až po prvého maloobchodného predajcu. Finančná motivácia pre páchateľov je vysoká. Výroba jednej nelegálnej cigarety sa ráta v centoch. Prvému pašerákovi škatuľku predávajú za euro až dve a na západných trhoch ich predávajú spotrebiteľovi od 7 eur až do 12 eur.

Boj s nelegálnymi cigaretami však nie je len o pašovaní cigariet z Ukrajiny na Slovensko. Finančná správa totiž aj na Slovensku identifikovala už viacero prípadov samotnej nelegálnej výroby. Len tento rok zabránili, aby sa na európsky trh dostali takmer desiatky miliónov nelegálne vyrobených cigariet, desiatky ton tabaku či tisícky cigár. Možná škoda na spotrebnej dani a DPH je v miliónoch eur. Takýto nelegálny obchod pripraví štáty EÚ ročne o 10 miliárd eur.

VIDEO: Colníci sa v teréne stretávajú s naozaj vynaliezavými úkrytmi pašerákov – v pneumatikách, rámoch bicykla, pečive, džúsoch, drevených doskách, kovových rúrach. Pozrite si video TV Pravda.

Cestný hraničný priechod Vyšné Nemecké by mal prejsť komplexnou rekonštrukciou. V rámci nej sa má rozšíriť súčasné pracovisko osobnej dopravy na strane vstup o tri jazdné pruhy a na strane výstup o dva jazdné pruhy. Predpokladané výdavky sú vo výške 6,4 milióna eur. Vyplýva to z návrhu ministerstva financií, ktorý na utorkovom výjazdovom rokovaní v Sobranciach schválila vláda. Vytvorené bude aj nové parkovisko a plochy na dočasné umiestnenie zadržaných áut. Pre peších v oboch smeroch by mal vzniknúť nový chodník.

Predseda vlády Peter Pellegrini spolu s ministerkou vnútra Denisou Sakovou v utorok navštívili východnú hranicu. Premiér konštatoval, že hranica je pripravená odolávať väčším vlnám nelegálnej migrácie.

„Naša východná hranica je tesná, nie sú v nej žiadne diery a cez našu krajinu si nikto nebude otvárať nejakú novú migračnú cestu, ktorou by húfne chcel pašovať ľudí do krajín západnej Európy,“ konštatoval Pellegrini, ktorý spolu so Sakovou skontroloval aj úsek, ktorý sa momentálne vybavuje najmodernejšími technológiami.

VIDEO: Pozrite si, ako premiér kontroloval ukrajinskú hranicu. Colníci mu opísali, čo sa najviac pašuje.