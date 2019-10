Meškajúce výplaty zamestnancov Kačky môžu doraziť na účty skôr

Zamestnanci siete Potraviny Kačka, ktorá pred niekoľkými týždňami skončila v konkurze, by sa meškajúcich výplat mohli dočkať už do mesiaca od podania žiadosti o výplatu garančnej dávky.

Po stredajšom rokovaní v pobočke Sociálnej poisťovne (SP) v Lučenci to potvrdil štátny tajomník Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR Branislav Ondruš.

Hlavný prínos vidím v tom, že sa podarilo dohodnúť medzi SP a správkyňou konkurznej podstaty firmy spoluprácu pri poskytovaní údajov, ktoré pobočka SP potrebuje pre to, aby bola schopná vypočítať a zaplatiť garančnú dávku tým ľuďom, ktorým firma už vlastne dva mesiace neplatí žiadnu výplatu, priblížil Ondruš.

Ak by sa takéto stretnutie neuskutočnilo, tak všetky administratívne postupy by podľa neho mohli zabrať dva až tri mesiace. Verím, že dnes sme si rozdali úlohy a dohodli sme si takú výmenu informácií a takú spoluprácu, ktorá nám umožní povedzme do mesiaca, odkedy ľudia podajú žiadosť o výplatu garančnej dávky, im tie peniaze dostať na účty, dodal štátny tajomník.

Ako ďalej spomenul, zamestnanci si budú podávať neúplné žiadosti o vyplatenie garančnej dávky, v ktorej bude chýbať potvrdenie firmy o výške nevyplatenej mzdy. Toto potvrdenie by ľudia, ktorí nie sú z regiónu, museli získavať poštou a čakať naň aj dva týždne. Oveľa jednoduchšie bude, ak si tieto potvrdenia od zamestnávateľa bude vyžadovať samotná pobočka SP v Lučenci, vysvetlil Ondruš s tým, že zamestnanci si môžu žiadosť o vyplatenie garančnej dávky podať kdekoľvek v SR.

Zúčastnené strany sa podľa neho dohodli, že pracovné pomery zamestnancov Kačky budú ukončované dohodou, ktorej súčasťou bude i priznanie odmeny v takej výške, v akej by ľudia mali nárok na mzdu počas výpovednej doby a odstupné. Vďaka tomu nebudú plynúť výpovedné lehoty, pre ktoré by si zamestnanci mohli podať žiadosť do garančného fondu až v januári či februári a dávky by im boli vyplatené len na jar.

Všetko teraz závisí od toho, ako rýchlo bude správkyňa konkurznej podstaty schopná rozdistribuovať dohody o ukončení pracovného pomeru. My sa, bohužiaľ, nepohneme skôr, než ho ľudia budú mať právoplatne ukončený, zdôraznil Ondruš. Pobočka SP v Lučenci má byť z toho dôvodu podľa neho otvorená aj cez víkend, prípadne bude posilnená o ľudí z okolitých pobočiek.

Podľa zástupkyne odborov Simony Stierankovej je uzavretie týchto dohôd pre zamestnancov menším zlom a vďaka stretnutiu budú vedieť, ako pokračovať v tejto zlej situácii. Od augusta fungujeme v podstate bez príjmov. Zamestnanci, ak sa chcú zamestnať s čistým štítom, alebo sa evidovať na úrade práce, tak musia mať ukončený pracovný pomer, podotkla Stieranková s tým, že vďaka dohode môžu skončiť v Kačke skôr, čo veci urýchli.

Správkyňa konkurznej podstaty Katarína Tkáčová po stretnutí prisľúbila, že všetky potrebné úkony sa budú snažiť urobiť v čo najkratšom čase. Poprosím všetkých zamestnancov, aby nám podpísali výpovede, ktoré im budeme posielať, lebo od ich prevzatia a spätného doručenia k nám bude záležať ďalší postup, ako budú vyplácané dávky z garančného fondu, povedala Tkáčová a doplnila, že o vyplatenie dávok sa budú snažiť do Vianoc. Nie je to však isté. Môžu sa vyskytnúť nejaké problémy, ktoré vyplácanie oddialia, zakončila.

Potraviny Kačka boli pôvodne reťazcom CBA, do ktorého prišiel začiatkom minulého roka nový investor z Poľska a následne ho premenoval. Koncom augusta tohto roka vedenie siete podalo návrh na konkurz. Pre krach spoločnosti prišlo, respektíve príde o prácu zhruba 1800 ľudí v rôznych regiónoch SR.