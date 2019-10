Okamžitý prevod peňazí z banky do banky? Slováci, počkáte si

Na okamžitý prevod peňazí z jednej konkurenčnej banky do druhej si klienti na Slovensku zrejme počkajú až do roku 2022.

O okamžitých prevodoch z banky do banky do niekoľkých sekúnd bez ohľadu na inštitúciu sa už nejaký čas hovorí, avšak Slováci si budú musieť na službu tzv. instantných platieb ešte počkať.

„Na základe súčasného stavu aktivít spojených s technickým riešením instantných platieb na Slovensku predpokladáme termín zavedenia začiatkom roka 2022,“ povedal pre agentúru SITA hovorca Tatra banky Boris Fojtík. Peniaze tak budú môcť klienti posielať okamžite z jedného účtu na konkurenčný, a to aj počas víkendov či v nočných hodinách. V susednom Česku takúto službu už majú, avšak tam je situácia odlišná v tom, že krajina nie je súčasťou eurozóny a má svoju vlastnú domácu menu.

Ako pre agentúru SITA povedala manažérka pre oblasť platobných služieb v Slovenskej bankovej asociácii Eva Horváthová, schéma okamžitých platieb je dobrovoľná. Rozšírenosť závisí od technických možností bánk vykonávať takéto platby a najmä dostupnosti systémov na ich vysporiadanie.

„Postupné rozširovanie okamžitých platieb vyplýva z dobrovoľného charakteru schémy. Niektoré krajiny pristupujú k tejto agende lokálne, na úrovni národnej meny, využitím národného systému pre vysporiadanie platieb,“ skonštatovala Horváthová.

Cieľom Európskej platobnej rady, tvorcu schémy okamžitých platieb, je zabezpečiť cezhraničnú dosiahnuteľnosť bánk pre okamžité platby v eurách.

„Práve pre jej zabezpečenie je nevyhnutná interoperabilita systémov (schopnosť rôznych systémov vzájomne spolupracovať, pozn. red.) pre vysporiadanie okamžitých platieb. Táto oblasť nie je v súčasnosti úplne doriešená,“ povedala Horváthová. Na pôde Národnej banky Slovenska je už zriadená národná skupina NSG Pay-SK, ktorá sa týmto aktivitám venuje. „Tatra banka má záujem o instantné platby, čo potvrdzuje aj naša prítomnosť v pracovnej skupine pod hlavičkou Národnej banky Slovenska,“ doplnil Fojtík.

Dokument týkajúci sa instantných platieb musí byť schválený v rámci Slovenskej bankovej asociácie a tiež v Národnej banke Slovenska. „VÚB následne vykoná rozhodnutie, ako a kedy pristúpi k danému dokumentu. Zatiaľ je v našich plánoch diskutovaný rok 2022,“ informoval agentúru SITA Dominik Miša z VÚB banky. Všetko je na slovenských bankách a ich spoločnom postupe. Ak budú mať niektoré banky túto funkciu aj skôr, vykonávať platby v rámci Slovenska bude podľa Mišu veľmi limitované. Na dosiahnutie úspechu je potrebné zapojenie aspoň troch veľkých bánk alebo polovice dosažiteľných transakcií.

Na instantné platby sa pripravujú aj v Slovenskej sporiteľni. Zmeny chce banka zaviesť tak, aby bola nová služba čo najužitočnejšia pre klientov. „Vzhľadom na to, že ide o veľké technologické zmeny, očakávame, že banky sa budú pripájať postupne. Iná situácia by nastala, keby sa instantné platby stali povinné ako to bolo pri zavádzaní SEPA (Single Euro Payments Area – predstavuje jednotnú oblasť platieb v eurách, pozn. red.),“ uviedla pre agentúru SITA hovorkyňa Slovenskej sporiteľne Marta Cesnaková.

ČSOB je takisto zapojená do aktivít súvisiacich so zavedením okamžitých platieb na Slovensku. „Zavedenie tohto typu platieb vnímame ako ďalšie logické vývojové štádium platobného styku. Spotrebitelia požadujú čoraz väčší komfort, zrýchľovanie služieb a ich dostupnosti,“ uvádza hovorkyňa ČSOB Anna Jamborová. Aj podľa názoru ČSOB investície na úrovni individuálnych bánk a prevádzkovateľov systémov budú mať význam vtedy, ak sa zapojí väčšina bánk.

Instantné platby sú veľkou technologickou zmenou v spracovaní platieb. Z pohľadu klienta budú znamenať, že 365 dní v roku 24 hodín denne banka zabezpečí prevod v eurách v rámci SEPA priestoru do desiatich sekúnd, teda nepretržite.