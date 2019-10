Europoslanec vydesil slovenských poľovníkov. Zákaz lovu neskôr označil za sarkazmus

Celoplošný zákaz poľovníctva na Slovensku by bol katastrofou, tvrdia poľovníci. Vydesil ich europoslanec, ktorý uviedol, že poľovačky by zakázal.

Celoplošný zákaz poľovníctva na Slovensku, po ktorom volajú niektorí aktivisti, by bol katastrofou. Znamenal by zničené polia, lesy premnožené zverou, zvýšený počet dopravných kolízií či šírenie chorôb prenášaných zverou. Uviedol to pre agentúru SITA riaditeľ Slovenskej poľovníckej komory (SPK) Imrich Šuba. Výsledkom zákazu poľovníctva okrem spomínaných problémov by boli podľa neho aj výrazné ekonomické dopady.

„Tieto ekonomické dopady by mali multinásobné negatívne účinky. Či už by išlo o obeh tovarov, výrobcov, alebo o turizmus vidieckych oblastí. Samozrejme by sa zvýšila aj nezamestnanosť práve v najcitlivejších regiónoch vidieka. Zároveň by sme stratili kultúrne hodnoty a tradície ako sokoliarstvo,“ doplnil Šuba.

Celoplošným zákazom poľovníctva na Slovensku by sa podľa Šubu dosiahla aj strata kynológie. Slovenský poľovnícky zväz je organizáciou, ktorá spravuje čistokrvný chov psov na našom území od roku 1939. "Poľovné plemená sú špecifickou skupinou plemien psov, ktorá je na rozdiel od spoločenských plemien aj pracovne používaná. Momentálne je Slovensko v rámci kvality poľovných psov jednoznačne na vysokej úrovni a slovenské odchovy majú nielen u nás ale aj vo svete výbornú povesť. To by nebolo možné, ak by im nebolo umožnené ich použitie v poľovníckej praxi a výber do chovu by nebol naviazaný na skúšky poľovnej upotrebiteľnosti,“ ozrejmil Šuba.

Kynológia, tak ako aj samotné poľovníctvo sú podľa riaditeľa SPK súčasne obrovskou oblasťou, ktorá nemalými finančnými prostriedkami prispieva do štátneho rozpočtu a zamestnáva množstvo ľudí. „Na kynológiu je naviazaná výroba krmiva, kozmetiky, doplnkov a pomôcok, množstvo veterinárnych lekárov sa špecializuje práve na psov a spoločenské zvieratá. Taktiež množstvo športového oblečenia je prispôsobené práve tejto oblasti,“ uzavrel Šuba.

Wiezik: bol to len sarkazmus

Europoslanec za koalíciu PS/SPOLU a známy ekológ Michal Wiezik na sociálnej sieti uviedol, že je za celoplošný zákaz poľovníctva na Slovensku. Neskôr svoje tvrdenie poopravil.

„Samozrejme z mojej strany išlo o sarkazmus. Poľovníctvo určite nemienim rušiť. Riešim konkrétne aspekty poľovníctva ako je kvóta na lov vlka, ktorú by som rád videl nulovú a riešim bezzásahové územia, kde poľovníctvo nebude možné, na úrovni 5 až 10 percent rozlohy Slovenska. Rušenie poľovníctva rád prenechám občanom a spoločenskej kultúre,“ reagoval pre agentúru SITA Wiezik.