Sezóna desaťročia. Hotely sú na Dušičky vypredané

Od začiatku roka do konca augusta navštívilo Slovensko 4,4 milióna turistov, ide o medziročný nárast 12,9 percenta. Domáci nárast turistov je 15,9 percenta. Môžu za to aj rekreačné poukazy, ktoré zamestnanci ponúkajú svojim zamestnancom. Celkovo 2,7 milióna Slovákov sa rozhodlo stráviť svoju dovolenku v slovenských hoteloch či penziónoch. Na malé 5,5–miliónové Slovensko ide o slušný údaj, aj keď potenciál krajiny môže byť ešte väčší.

Až 59 percent návštevníkov v slovenských zariadeniach boli domáci. Dovolenku na Slovensku strávilo v mesiaci august až 466,6 tisíca Slovákov a zahraniční návštevníci predstavovali 325,5 tisíca.

Dominuje Žilinský kraj

Spolu 1,7 milióna zahraničných turistov si vybralo Slovensko ako svoju dovolenku. Cestovatelia si vyberajú najmä lokality ako Tatry, Donovaly či kúpeľné mestá. Najviac návštevníkov sa rozhodlo pre Žilinský kraj – hlavne kvôli turistike tu strávilo za spomínané obdobie svoj voľný čas 114–tisíc ľudí, po ňom nasleduje Prešovský kraj a Banskobystric­ký kraj.

„Návštevnosť vzrástla vo všetkých krajoch, medziročný rast o viac ako 15 percent dosiahlo spolu šesť krajov. Nižší rast počtu ubytovaných návštevníkov zaznamenal Bratislavský kraj o 10,1 percenta a Nitriansky kraj o 12,9 percenta,“ uviedla hovorkyňa Štatistického úradu SR Jana Morháčová. V júli a auguste dosiahli ubytovacie zariadenia medziročne vyššie tržby viac ako 20 %.

„Faktorov, ktoré tento rok potiahli dobré čísla, je viacero. V neposlednom rade však svoju úlohu zohral aj príspevok na rekreáciu,“ poznamenal generálny manažér Asociácie hotelov a reštaurácií Slovenska (AHRS) Marek Harbuľák na konferencií HORECA v Žiline. „V minulosti bola väčšina dovolenkárov zo zahraničia, teraz sa to dá porovnať v podobnom pomere aj so slovenskými dovolenkármi, ktorí si vyberú Slovensko pre svoj oddych a relax,“ povedala Denisa Cabadaj Ogino, majiteľka penziónu. Hotely, penzióny a ďalšie ubytovacie zariadenia zaznamenali v auguste skoro 2,5 milióna prenocovaní.

Pobyt na Dušičky lacný nie je

S blížiacim sa Sviatkom všetkých svätých a jesennými prázdninami viacero ľudí rozmýšľa o predĺženom víkende s rodinou na horách. Treba sa však poponáhľať, pretože niektoré hotely sú už vybookované.

Ak sa vám nepodarí nájsť ten správny hotel či penzión, ubytovať sa môžete aj v chatách alebo apartmánoch, ktorých je na Slovensku mnoho. Chaty sú z ekonomického hľadiska atraktívnejšie pre viacčlenné rodiny či partie priateľov. Vtedy viete ušetriť najmä na strave. Ubytovanie počas sviatkov je lepšie hľadať v predstihu. Ak sa rozhodne štvorčlenná rodina pre predĺžený víkend napríklad v Tatranskej Lomnici, tak ceny v hoteloch sa tu na tri noci pohybujú priemerne od 400 do 700 eur. V niektorých hoteloch idú ceny aj cez tisíc eur za rodinu a 3–dňový pobyt aj so stravou, napriek tomu sú mnohé hotely na Dušičky už teraz vypredané.

Domáce obyvateľstvo k dovolenke na Slovensku motivuje aj rekreačný poukaz, ktorý funguje od začiatku roka. „Zavedenie rekreačných poukazov umožňuje využívať služby cestovného ruchu aj Slovákom, ktorí majú nižšie príjmy a nemôžu si dovoliť stráviť niekde napríklad týždňovú dovolenku,“ dodáva Harbuľák. Rekreačný poukaz je možný uplatniť si pri pobyte minimálne na dve noci v ubytovacom zariadení. Zamestnanec musí pracovať vo firme minimálne dva roky a firma musí mať minimálne 49 zamestnancov. Rekreačný príspevok je 55 percent, a to až do výšky 275 eur ročne, ale zamestnávateľ z neho nemusí odvádzať dane ani odvody.

Viceprezident Zväzu cestovného ruchu SR Ján Svoboda hodnotí rekreačné poukazy pozitívne. „Môžeme konštatovať, že to bol skvelý nápad, ktorý je merateľný a hovoríme o dvojcifernom náraste cestovného ruchu,“ zhodnotil Svoboda. „Výzvou pre ubytovacie zariadenia do budúcnosti je, ako pritiahnuť hostí s rekreačným poukazom aj mimo hlavných sezón. To je, samozrejme, otázka nastavenia pobytových balíčkov a v neposlednom rade ich marketingu na zamestnancov s príspevkom,“ podotkol Harbuľák.

Mnohí zamestnávatelia s rekreačnými poukazmi z dielne SNS nesúhlasia a hovoria o neprimeranom navyšovaní nákladov.