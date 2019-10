Slovenský budúcoročný rast môže byť len kúsok nad dvomi percentami

Svoje odhady hospodárskeho rastu tak znižujú už štvrtý mesiac v poradí, keď ešte v júni predpovedali na budúci rok rast HDP o 3,2 %.

Analytici komerčných bánk zároveň rovnako o 0,1 percentu­álneho bodu znížili aj odhad rastu slovenského hospodárstva pre tento rok na úroveň 2,5 %. V tomto prípade išlo o štvrté zníženie prognózy rastu HDP z júlových 3,4 %.

Kým hospodárstvo má podľa analytikov rásť pomalšie, ako sa pôvodne očakávalo, pri cenách má byť vývoj opačný. V októbri totiž navýšili odhad koncoročnej harmonizovanej inflácie pre tento rok o 0,1 percentu­álneho bodu na 2,7 % a pre budúci rok o 0,2 percentu­álneho bodu na 2,5 %.

Podľa ďalších aktuálnych októbrových prognóz bankových analytikov by pritom miera nezamestnanosti na Slovensku mala koncom tohto roka dosiahnuť 5,7 %, v budúcom roku by mala len mierne stúpnuť na 5,8 %. Nominálne mzdy by v tomto roku mali stúpnuť až o 7,1 %, v budúcom roku by sa ich dynamika mala zmierniť na 5,2 %.