Čína chce vymeniť nákup potravín z USA za zrušenie niektorých ciel

Najvyšší predstavitelia obchodu z americkej a čínskej strany budú v piatok rokovať o zvýšení nákupu amerických agroproduktov zo strany Číny, Peking však za to bude požadovať zrušenie niektorých plánovaných aj existujúcich amerických dovozných ciel. Uviedli to pre agentúru Reuters zdroje oboznámené so situáciou.