Obsadenosť sviatočných vlakov láme rekordy

Štátny vlakový dopravca posilňuje spoje. Okrem dvoch mimoriadnych rýchlikov vypraví celkom 18 posilových vlakov, ktoré už sú zapracované v platnom cestovnom poriadku. „Od utorka 29. októbra do nedele 3. novembra budú môcť cestujúci okrem iného využiť aj 20 posilových vlakov – 2 vlaky SuperCity, 7 rýchlikov, 8 regionálnych rýchlikov a 3 regionálne expresy,“ uviedol hovorca Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) Tomáš Kováč.

Mimoriadne rýchliky, do ktorých je možné zakúpiť si miestenky, budú vypravené na trase Bratislava hlavná stanica – Košice. ZSSK však odporúča zabezpečiť si cestovný lístok a miestenku vopred. Do pozornosti uviedli internetový obchod, mobilnú aplikáciu či SMS lístok. Kováč zároveň uviedol, že v súlade s technickými možnosťami jednotlivých vlakov budú posilnené aj niektoré pravidelné vlaky kategórií IC, Ex, R, RR, REX a Os, pri ktorých je predpoklad vyššieho záujmu cestujúcej verejnosti.

Autá uviaznu v kolónach

Obsadenosť sviatočných vlakov k 24. októbru už v niektorých prípadoch prekročila 80 percent. Najväčší záujem je o vlak InterCity z Košíc do Bratislavy s odchodom z Košíc o 11,18 h s a príchodom do cieľovej stanice 16,02 h v nedeľu 3. novembra. Ten je už teraz obsadený na viac ako 90 percent. Druhým najžiadanejším je vlak InterCity číslo 45 z východiskovej stanice Wien Hauptbahnhof s odchodom o 14,42 h a príchodom do cieľovej stanice Košice o 20,42 h vo štvrtok 31. októbra. Ten je obsadený na 86 percent. Prvú trojku najobsadenejších vlakov uzatvára Rýchlik 606 Liptov z Košíc do Bratislavy s odchodom z východiskovej stanice o 10,07 h a príchodom do cieľovej stanice o 15,47 h v nedeľu 3. nobembra. Obsadený je už na 83 percent.

Cestujúci, ktorí sa rozhodnú vydať na sviatky autom, však musia počítať s možnými nárazovými zdržaniami v kritických úsekoch. Vznikať môžu v blízkosti Bratislavy pri vznikajúcej križovatke Triblavina, kde je premávka vedená v troch zúžených jazdných pruhoch pre každý smer jazdy a rýchlosť je znížená na 80 kilometrov za hodinu.

Ďalšie dopravné obmedzenia môžu vznikať pri Strečne, na konci diaľnice D1 pri Turanoch a pri Ružomberku, na ceste prvej triedy číslo 16 pri Prešove či pri Turanoch. Lokálne zdržania sa môžu vytvárať na všetkých úsekoch, kde dochádza k rekonštrukciám a výmene asfaltu. Most na rýchlostnej ceste R1 pri Nitre je už opravený, takže premávka je vedená v oboch pásoch diaľnice.

Zmena času ovplyvní dva spoje

Zmena z letného času na stredoeurópsky tento rok cestovanie na sviatky nezasiahne. Hodiny sa budú posúvať v nedeľu 27. októbra, keď sa o 3,00 h letného času posunú na 02,00 h zimného, teda stredoeurópskeho času. Táto skutočnosť však ovplyvní na Slovensku jazdu dvoch nočných diaľkových vlakov ZSSK. Pôjde o rýchlik 614 Zemplín, ktorý vyráža o 21,54 h z Humenného a prichádza do stanice Bratislava – Nové Mesto o 06,51 h a rýchlik 615 Zemplín, ktorý ide opačným smerom, teda zo stanice Bratislava – Nové Mesto o 22,16 h a do stanice Humenné príde o 06,33 h. „Oba rýchliky zostanú stáť vo vybraných železničných staniciach (R614 Zemplín – Ružomberok, R615 Zemplín – Kraľovany) a v ceste budú pokračovať po hodine,“ vysvetlil Kováč.

Dodal, že na tratiach susedných železníc budú podobne ovplyvnené jazdy nočných vlakov. „Vlaky, ktoré vchádzajú na Slovensko po 03,00 h, už pôjdu podľa stredoeurópskeho času,“ doplnil Kováč. Štátny vlakový dopravca sa však v posledných rokoch zviditeľnil viacerými poruchami rušňov a siahodlhými meškaniami.

Výpadky na hlavnej trati, kde cestujúci ostali vo vlaku niekoľko hodín bez dostatočných informácií, roztrhnutý rýchlik pri Leviciach či požiar rušňa pri Šali neukázal ZSSK v najlepšom svetle. To sa však postupne mení a železnice chystajú najväčšiu investíciu do vlakov od vzniku ZSSK v roku 2005. V najbližších dvoch rokoch pribudne v okolí Žiliny 25 nových elektrických jednotiek, teda ucelených vlakov za 160 miliónov eur. Tie budú nasadené na všetkých elektrifikovaných tratiach, teda: Žilina – Trenčín, Horní Lideč – Púchov, Žilina – Čadca – Zwardoń a Žilina – Liptovský Mikuláš. V prvých jednotkách sa cestujúci odvezú už v prvom polroku 2020.