Slovensko je vypredané. Na Dušičky láka aj exotika

Školákom sa začínajú na budúci týždeň jesenné prázdniny. Učiteľky majú voľno, ale čo s deťmi? To sa pýta väčšina rodičov. Viaceré slovenské hotely sú na Dušičky rezervované, preto niektoré rodiny uprednostňujú zahraničie. Cestovné kancelárie evidujú nárast počtu klientov so žiadosťami o dovolenky či víkendové pobyty počas blížiacich sa sviatkov.

V kurze sú predĺžené víkendy aj na Slovensku, ale najmä v európskych metropolách. Ľudia majú v obľube aj ponuky last minute zájazdov. Víkendové pobyty v zahraničí sú na tom cenovo podobne v porovnaní s dovolenkou v niektorých slovenských hoteloch.

Ak sa rozhodne štvorčlenná rodina pre predĺžený víkend napríklad v Tatranskej Lomnici, tak ceny v hoteloch sa tu na tri noci pohybujú priemerne od 400 do 700 eur. V niektorých hoteloch idú ceny aj cez tisíc eur za rodinu a trojdňový pobyt aj so stravou.

„Ceny pobytov v zahraničí sú v tomto období troška vyššie, vždy sú to však veľmi prijateľné ceny, nedosahujúce úroveň hlavnej letnej alebo zimnej sezóny,“ hovorí Tibor Bajaník z cestovnej kancelárie FIFO.

Prežiť päť voľných dní nemusíte len pri mori, vycestovať môžete napríklad k našim susedom do Prahy či Viedne, alebo letieť do Londýna, Paríža, prípadne do Ríma. Londýn pre trojčlennú rodinu stojí priemerne 400 až 500 eur.

Hlavnú úlohu tu zohrávajú letenky, ktoré sa líšia každým dňom, preto platí pravidlo dlho nerozmýšľať nad ich kúpou. Ak chcete ušetriť pár eur za letenky, je lepšie si víkend v cudzine naplánovať skôr. Pri nízkonákladovej spoločnosti môže jedna osoba letieť do Londýna už aj za 40 eur tam aj naspäť. Okúsiť posledné slnečné lúče môžete aj v Barcelone, kde je teraz príjemných 21 stupňov. Denník Pravda oslovil Máriu, ktorá sa chystá so svojou štvorčlennou rodinou cez jesenné prázdniny do španielskej Barcelony. „Letenky a výlet som plánovala už pol roka dopredu, preto ma celý pobyt s rodinou stojí 500 eur,“ povedala.

„Prázdniny sú celkovo obľúbené termíny na zájazdy, hlavne kvôli tomu, že mnohokrát rodičia nedokážu dieťa uvoľniť zo školy alebo rodič nemôže odísť z práce a tak prázdniny sú jediný čas, keď rodina môže ísť na dovolenku kompletná,“ povedala Alexandra Kolínová z cestovnej kancelárie Bubo. U mnohých Slovákov tak vyhráva najmä exotika, populárne destinácie sú Spojené arabské emiráty, Maroko, Omán či Afrika.

Pobrežie Červeného mora v Egypte je populárne letovisko pre viacero Slovákov. Pri cestovaní si treba dať pozor najmä na stravu, ktorú v krajine konzumujete. Každý hotel ponúka široké spektrum zábavy pre deti aj pre dospelých. Predlžený víkend v Hurgade stojí štvorčlennú rodinu priemerne 760 eur. Teploty v Egypte sa pohybujú okolo 30 stupňov a more je príjemne vyhriate.

Veľkým lákadlom pre cestovateľov sú Spojené arabské emiráty. V kurze je Dubaj či Abu Zabí, kde sú teploty vzduchu viac ako 30 stupňov a teplota mora je 29 stupňov Celzia. Cena za pobyt v Dubaji závisí hlavne od výberu hotela a počtu hviezdičiek, ktoré hotel má. Sumy za ubytovanie na päť dní sa začínajú priemerne na sume 800 eur za osobu. Do Dubaja môžete letieť aj z Bratislavy.

Omán, biele piesočnaté pláže, krajina s bohatou históriou. Suma za pobyt na päť dní je od 1¤000 eur za osobu. More má podobnú teplotu ako v Dubaji. Od októbra do apríla môžete lietať do Ománu aj z Bratislavy.

Letisko Milana R. Štefánika Bratislava predpokladá počas sviatkov zvýšený nárast počtu cestujúcich. Odletieť z hlavného mesta budete môcť do Atén, Anglicka, Moskvy či Hurgady. Novinkou, ktorá čaká bratislavské letisko, je nová linka do Odesy na Ukrajine, ktorá bude lietať dvakrát týždenne. Cez jesenné prázdniny, ktoré budú trvať päť dní od stredy do nedele, má letisko naplánovaných 159 letov.