Zrážky so zverou sú čoraz častejšie

Vyššiu intenzitu pohybu zveri zapríčiňuje najmä ruja, keď má zver zvýšené hormóny a hľadá si partnerov na párenie. Momentálne poľovníci upozorňujú na ruju danielov, ktorá práve prebieha. Ruja jeleňov sa už skončila, no tzv. chrútie diviakov sa začína koncom novembra, čo znamená, že hrozí vyššie riziko kolízie s touto zverou.

„Mnohokrát sa stane, že vodičom pod kolesá vbehne diviak. Najmä koncom novembra treba byť na cestách opatrný,“ povedal pre Pravdu poľovník Peter Valíček.

Najrizikovejšími úsekmi sú najmä cesty, ktoré vedú cez lesy, a lesné porasty či úseky v blízkosti polí. Riziko zrážky s divou zverou hrozí tiež v okolí riek a vodných tokov a v úsekoch označených značkami, ktoré varujú pred rizikom zveri, teda A17 a A18. Jedným z takýchto úsekov je cesta druhej triedy vedúca z Bratislavskej Petržalky smerom na Rusovce či cesty v Rakúsku, kde sa zveri vyskytuje naozaj neúrekom.

Denník Pravda si tiež všimol množstvo prejdenej zveri aj na novootvorenom úseku nultého obchvatu – obchvat Mosta pri Bratislave. Nová komunikácia v celkovej dĺžke 6,5 kilometra momentálne nedisponuje bariérami, ktoré by divú zver zadržali.

Okrem divej zveri vodičov môžu ohroziť aj vtáky. „Išla som s rodinou na prechádzku do rakúskych viníc, ktoré sú pri hraniciach. Vtom mi do čelného skla narazil holub. Našťastie som škody na aute nemala,“ uviedla vodička Kristína z Bratislavy. Nie každý vodič má však také šťastie v nešťastí ako pani Kristína.

„Vodiči nám po zrážke so zverou najčastejšie hlásia rozbité predné sklá, preliačiny a pokrčené kapoty a pri vážnejších zrážkach sú to aj menšie či väčšie zranenia vodiča alebo pasažierov,“ uviedla hovorkyňa Allianz-SP Lucia Muthová.

Poisťovňa Allianz-SP uviedla, že za prvých deväť mesiacov tohto roka eviduje už 2 132 poistných udalostí po zrážkach so zverou v hodnote vyše 3,74 milióna eur. Minulý rok nahlásili klienti poisťovne každý deň priemerne osem škôd po zrážke zo zverou. Za celý rok ich táto poisťovňa zaregistrovala až 3¤083 v celkovej sume takmer 5,4 milióna eur.

„Išlo o rekordný počet aj rekordnú výšku nákladov za škody po zrážke so zverou za posledných 15 rokov. Suma nákladov, ktoré sme klientom za opravy vozidiel vyplatili, po prvý raz presiahla 5 miliónov eur,“ skonštatoval riaditeľ odboru likvidácie poistných udalostí Allianz-SP Milan Rajec.

Na to, aby vám poisťovňa zaplatila škody vzniknuté pri zrážke so zverou, však musíte mať uzatvorené havarijné poistenie, ktoré kryje takúto škodu. Keďže toto poistenie nie je povinné, nemusí ho mať každý vodič. „Mám iba obyčajné povinné zmluvné poistenie, no s autom jazdím iba po Bratislave, tak by mi srnka pod kolesá skočiť nemala,“ skonštatoval vodič Filip.