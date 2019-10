V parkovaní chcú mestá zvýhodniť svojich

Pilotný projekt od 1. novembra v spolupráci s bratislavským magistrátom pripravuje mestská časť Petržalka. Všeobecne záväzné nariadenie o dočasnom parkovaní motorových vozidiel zvýhodní parkovanie obyvateľov s trvalým pobytom v Petržalke, tí budú môcť na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií parkovať zadarmo. Ľudia s trvalým pobytom mimo Petržalky budú od 18. do 8. hodiny, okrem víkendu, platiť 1 euro za každú načatú hodinu.

Petržalka preto od 15. októbra umožňuje ľuďom, ktorí nemajú v tejto mestskej časti trvalý pobyt, prípadne im to prenajímateľ bytu nedovolí, prihlásiť sa na takzvaný administratívny trvalý pobyt. „Takzvaný administratívny trvalý pobyt je pracovný názov a trvalý pobyt bude v byte, ktorý patrí Petržalke. Jedinou podmienkou bude presmerovanie si pošty na adresu, kde záujemca reálne býva,“ vysvetlila Mária Halašková, hovorkyňa mestskej časti. Za týždeň už mestská časť zaznamenala viac ako 40 žiadostí o administratívny trvalý pobyt.

Aj takto chce mestská čas zvýšiť počet svojich obyvateľov a získať tak viac podielových daní. „V súčasnosti existujú desaťtisíce ľudí, ktorí v Petržalke žijú, ale peniaze za nich nejdú do petržalskej miestnej kasy,“ podotkla Halašková s tým, že od začiatku septembra sa na trvalý pobyt prihlásilo vyše tisíc ľudí.

Pozrite si, ako sa v Petržalke zmenili parkoviská.

V Košiciach je okrem centra mesta spoplatnených aj desať zón v širšom okolí historickej časti. Mesto sa zatiaľ sporí so súkromnou parkovacou spoločnosťou, po vyriešení sporu však chce rozšíriť systém plateného parkovania aj do ďalších lokalít.

Aj Nitra chce zvýhodniť predovšetkým rezidentov, teda ľudí, ktorí v Nitre žijú a platia dane. "V centrálnej mestskej zóne chceme prioritne podporovať krátkodobé státie. Na sídliskách pripravujeme systém rezidentského parkovania. Momentálne máme v uliciach zamestnancov mesta aj dobrovoľníkov, ktorí už niekoľko dní, vždy medzi 19. a 23. hodinou, keď sú už ľudia doma z práce, poctivo počítajú autá v jednotlivých uliciach, najmä na sídliskách Klokočina a Chrenová,“ objasňuje Tomáš Holúbek, hovorca nitrianskeho magistrátu. Radnica bude vedieť, v ktorých lokalitách chýbajú parkovacie miesta a koľko. „Chystáme sa tiež vytvoriť záchytné parkovacie miesta typu P+R, teda také, kde šoféri odstavia autá a do centra sa dovezú autobusmi. Vzniknúť by mali v štyroch lokalitách,“ doplnil Holúbek.

Prešov v súčasnosti pripravuje zavedenie nových pravidiel parkovania, ktoré do praxe plánuje zavádzať postupne, v závislosti od pripravenosti parkovacích plôch v jednotlivých častiach mesta a po prerokovaní v mestskom zastupiteľstve. „Začať chceme v centrálnej mestskej zóne, kde spustíme nový systém parkovania od júla 2020. Prvé sídliská prídu na rad v roku 2021,“ podotkol Vladimír Tomek, hovorca prešovskej radnice. Na jeden byt by malo pripadnúť minimálne jedno parkovacie miesto, systém by mal predovšetkým zvýhodniť domácich obyvateľov.

V Trenčíne okrem centra a širšieho centra bola zavedená regulácia na niektorých sídliskách, aby ulice neboli zahltené vodičmi, ktorí sa chcú vyhnúť plateniu. Podľa Eriky Ságovej z kancelárie primátora bude od apríla budúceho roka zóna s regulovaným parkovaním rozšírená o sídliská Sihoť III a IV a najväčšie sídlisko Juh. Trenčín tak bude mať celkove v zóne s regulovaným parkovaním osem pásiem.

Trnava má určené tri zóny so spoplatneným parkovaním, a to centrálnu mestskú zónu, ďalšou je širšie centrum a poslednou zóna pri mestskej poliklinike. Momentálne pracujú na koncepcii regulovania parkovania vo vybraných lokalitách.

V Banskej Bystrici chcú ešte len spustiť diskusiu o parkovacej politike. Zatiaľ je parkovanie regulované len centre a jeho blízkom okolí.