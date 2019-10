Rok a štvrť pre tender úseku R2 nestačil. Námietky ho ešte predĺžia

Námietky podľa NDS podalo v posledný možný deň taliansko-slovenské združenie spoločností INC, S. p. A.,Turín, Cesty SK, s. r. o., Košice a CEDIS, s. r. o., Bratislava. O námietkach bude opäť rozhodovať ÚVO.

Motoristi si musia počkať na ukončenie súťaže a začiatok stavebných prác na úseku R2 Kriváň – Mýtna v dĺžke vyše 9 kilometrov minimálne do jari budúceho roka. „Celý proces súťaže sa tak môže predĺžiť o tri až štyri mesiace. Predpokladaný termín podpisu zmluvy o dielo je marec 2020,“ uviedla pre agentúru SITA hovorkyňa NDS Michaela Michalová. Diaľničiari považujú nové námietky za obštrukčné. „Vzhľadom na vývoj situácie NDS očakáva obdobné námietky aj v ostatných verejných obstarávaniach. Dôrazne preto voláme po sankcionovaní obštrukčných námietok. Takéto cielené námietky spôsobujú NDS administratívnu škodu, najvýznamnejším dôsledkom je však blokovanie výstavby nových úsekov,“ upozornila Michalová.

NDS vyhodnotila v tendri na stavbu R2 Kriváň – Mýtna ponuky štyroch uchádzačov, pričom rozhodoval najlepší pomer ceny a kvality. V júni prijala ponuku slovensko-českej skupiny dodávateľov na čele so spoločnosťou Doprastav, a. s., Bratislava, a to na základe druhej najnižšej ceny 232,15 mil. eur bez dane z pridanej hodnoty. V jej prospech rozhodli kvalitatívne kritériá a najvyšší počet bodov (94,33). Ďalšími členmi skupiny sú spoločnosti Strabag, s. r. o., Bratislava, Eurovia SK, a. s., Košice a Eurovia CS, a. s., Praha. Predpokladaná cena prác plánovaných na štyri roky bola 234,08 mil. eur bez DPH. Výstavba úseku R2 bude financovaná zo štátneho rozpočtu.

Taliansko-slovenské združenie ICM, S. p. A., Vicenza a Váhostav – SK, a. s., Bratislava navrhlo najnižšiu cenu 209,5 mil. eur bez DPH. Získalo 91,94 bodov, teda menej ako skupina na čele s Doprastavom. Slovensko-česko-francúzske združenie na čele so spoločnosťou SMS, a. s., Banská Bystrica navrhlo cenu 271,26 mil. eur bez DPH (90 bodov) a ďalšie taliansko-slovenské združenie vedené spoločnosťou INC predložilo ponuku vo výške 253,29 mil. eur (65,06 bodu).

VIDEO: Pozrite si prvé zábery z výstavby úseku rýchlostnej cesty R2 Mýtna – Tomášovce.

Proti vyhodnoteniu ponúk sa odvolal uchádzač, ktorý sa po vyhodnotení ponúk umiestnil na poslednom štvrtom mieste. „NDS vníma podanú námietku ako obštrukčnú, pretože posledný uchádzač ponúkol oproti víťazovi cenu vyššiu o viac ako 21 miliónov eur a zároveň jeho technické riešenie výraznejšie zasiahne do prírodného prostredia a má vyššie prevádzkové náklady. Uchádzač, ktorý podal námietku, doposiaľ nikdy nerealizoval výstavbu diaľnic alebo rýchlostných ciest na Slovensku,“ poznamenala Michalová. Cieľom NDS je, aby súťaž bola bezodkladne ukončená a mohli sa začať stavebné práce. „NDS trvá na správnosti a zákonnosti procesu vyhodnotenia ponúk. ÚVO vo svojom rozhodnutí nenamietal výsledok vyhodnotenia ponúk, iba definoval potrebu doplnenia zápisnice o vyhodnotení ponúk. NDS koná podľa rozhodnutia ÚVO, komisia opätovne vyhodnotila súťaž a nadštandardne podrobne doplnila zápisnicu o vyhodnotení ponúk,“ dodala Michalová.

Obmedzenie špekulatívnych námietok a odvolaní je jedným z hlavných zámerov novej novely zákona o verejnom obstarávaní, ktorú Národná rada SR prijala 17. októbra. Účinnosť by mala nadobudnúť 1. januára 2020. ÚVO, ktorý novelu pripravil, má zásadné výhrady k schváleným pozmeňujúcim návrhom, zasahujúcim do jej obsahu. Predseda ÚVO Miroslav Hlivák preto požiadal prezidentku SR Zuzanu Čaputovú, aby zvážila možnosť nepodpísať novelu a vrátiť ju do parlamentu na ďalšie prerokovanie.