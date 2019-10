Všetko na Slovensku je horšie ako v Česku, sťažuje sa Klub 500

Slovensko v porovnaní s Českou republikou zaostáva takmer vo všetkých oblastiach ekonomiky aj spoločnosti. "Od roku 2014 sme prestali nášho západného suseda dobiehať v porovnaní výšky hrubého domáceho produktu (HDP), máme horšie výsledky v školstve, platíme vyššie dane a odvody a máme horšie súdy." Vyplýva to z analýzy Klubu 500, ktorá porovnáva základné ukazovatele určujúce vývoj oboch krajín po rozpade federácie.

„Nenašli sme žiadnu zásadnú oblasť, v ktorej by Slovensko bolo lepšie ako Česká republika z hľadiska medzinárodných ukazovateľov,“ povedal v pondelok výkonný riaditeľ Klubu 500 Tibor Gregor. Slovensko postupne dobiehalo Českú republiku v HDP. Kým v roku 1995 tvoril slovenský hrubý domáci produkt len tretinu českého, v súčasnosti sa blíži k hranici 44 %.

„Teda k hranici, ktorá bola v spoločnom štáte i vzhľadom na počet obyvateľov považovaná za prirodzenú. V posledných rokoch, a to od roku 2014, sa však nožnice začali opäť otvárať a ČR rastie rýchlejšie ako SR,“ upozornil Gregor.

Jedným z ukazovateľov zdravej ekonomiky a prosperity je aj výška nezamestnanosti. Kým na Slovensku od roku 1998 klesla približne na polovicu, v ČR to bolo až o dve tretiny, keď naši susedia vykazujú iba 2,2 % nezamestnaných. Lepšie podmienky majú podľa porovnania Klubu 500 aj české podniky a podnikatelia, ktorí sú menej zaťažení daňami a odvodmi.

Ako vážny problém vnímajú podnikatelia nezávislosť slovenských súdov a sudcov. Podľa EU Justice Scoreboardu až 60 % Slovákov a 67 % slovenských podnikov považuje nezávislosť súdov a sudcov za zlú, čo nás radí na chvost v rebríčku EÚ. Pre porovnanie, nespokojných so súdmi a sudcami je len 36 % Čechov a 35 % českých podnikov.

„Slovenskej ekonomike sa darí, v porovnaní s Českou republikou však máme čo dobiehať. Vyššie dane a odvody a problémy s nezávislosťou súdnictva však tomu vôbec nepomáhajú,“ uviedol Gregor.

Slovensko má však v porovnaní s ČR základný problém vo vzdelaní, ktorý ho postupne môžu dobehnúť a výrazne negatívne ovplyvniť. To vykazuje v ČR výrazne lepšie výsledky ako na Slovensku. Podľa posledných dostupných údajov Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) v hodnotení škôl, sa kvalita slovenského školského systému neustále prepadá. Matematická gramotnosť slovenských študentov klesla v priebehu rokov 2003–2015 o 4,8 % a v porovnaní s ČR je nižšia o 3,6 %.

Práve zlepšenie úrovne školstva je podľa Gregora hlavným riešením súčasných, ale najmä budúcich problémov ekonomiky. „Určite by sa malo začať so školstvom, nakoľko školstvo je z nášho pohľadu kľúčová vec do budúcna pre konkurencieschop­nosť,“ dodal Gregor.