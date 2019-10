Finančníci prahnú po vplyve na Slovensku

„Toto je jeden z deficitov demokracie nielen na Slovensku, ale aj vo vyspelých západných štátoch. Všade vo svete sa bohatí ľudia v snahe zarobiť čo najviac peňazí snažia ovládnuť najziskovejšie oblasti miestnej ekonomiky a médiá,“ povedal ekonóm Prognostického ústavu Slovenskej akadémie vied Vladimír Baláž.

Napríklad vo Veľkej Británii ovláda najčítanejšie bulvárne médiá austrálsky miliardár Rupert Murdoch. Amerických republikánov zas dlhé roky v USA otvorene podporuje televízia Fox News. „Pri médiách dal obrovský priestor novým názorom internet, ktorého nové spravodajské servery žiaľ často podliehajú manipulácii. V ďalších častiach ekonomiky, napríklad pri energiách, sa snažia vplyv oligarchov viac alebo menej úspešne okresať miestni regulátori, ktorí schvaľujú navrhované zvyšovanie cien energie alebo plynu. V praxi dokáže vplyv oligarchov okresať jedine silná štátna regulácia,“ dodal Baláž.

Kellner kráľom na východe

Kúpou televízie Markíza sa ďalším vplyvným hráčom na slovenskom mediálnom trhu stane miliardár Petr Kellner. Ním vedená investičná skupina PPF totiž od americkej spoločnosti CME v jednom balíku kupuje televízie pôsobiace na Slovensku, v Českej republike, Bulharsku, Rumunsku a Slovinsku. Finančnú transakciu za 1,15 miliardy eur ešte musí schváliť Európska komisia a príslušní národní regulátori.

„Nákupom spoločnosti CME, respektíve jej mediálnych aktivít v piatich európskych krajinách, sledujeme predovšetkým ciel doplniť náš telekomunikačný biznis v strednej a východnej Európe. Chceme využiť synergie medzi tvorbou mediálneho obsahu a jeho distribúciou. Naším motívom je teda predovšetkým rozvíjanie telekomunikačného a mediálneho biznisu. CME je dobre fungujúca spoločnosť a po jej prevzatí neplánujeme žiadne prevratné zásahy do jej fungovania,“ povedal v reakcii pre médiá najbohatší Čech a majoritný akcionár PPF Petr Kellner.

Nemecké noviny Handelsblatt titulovali Petra Kellnera za „televízneho kráľa východnej Európy“, ktorý si kúpou televízií CME posilňuje svoj politický vplyv v strednej a vo východnej Európe.

„Akvizícia sa dá vnímať nielen ako klasický obchod, ale aj ako snaha získať dôležité vplyvové médium. Každá silná investičná skupina v Českej republike má vlastné médiá a rozhodne sa nedajú považovať za hlavný zdroj ziskov. Pri médiách sa vlastnícky efekt nemeria iba peniazmi, ale predovšetkým vplyvom,“ priblížil pre ČT24 český mediálny expert Jan Potůček.

Americká spoločnosť CME prevádzkuje v piatich európskych štátoch 30 televíznych kanálov a oslovuje 45 miliónov divákov. Skupina PPF bola založená v roku 1991 vo vtedajšom Československu. Dnes pôsobí v 23 štátoch a na troch kontinentoch. Medzi bežnými ľuďmi je známa hlavne prostredníctvom finančných spoločností Home Credit, PPF banka, Air Bank či Mobi Banka. Ďalej telekomunikačných firiem CETIN, O2 Czech Republic, Telenor CEE. Známejšia je tiež biotechnologická spoločnosť Sotio a strojárska firma Škoda Transportation.

Kellner má na Slovensku operátora O2, má podiel v obchode Heureka aj Mall. Tu sa o podiel delí aj s ďalšími finančníkmi, a to Danielom Křetínskym a Patrikom Tkáčom.

Príbeh Penty

Podľa informácií zverejnených spoločnosťou PPF sú jej poradcami pri kúpe televízií CME finančné domy BNP Paribas a Société Générale. „Financovanie transakcie vo výške 1,150 miliardy eur bolo upísané bankami Paribas, Crédit Agricole CIB, Credit Suisse, HSBC, Société Générale a UniCredit,“ uviedla spoločnosť PPF. V prípade úspešného ukončenia celej transakcie bude najbohatšiemu Čechovi patriť nielen najsledovanejšia slovenská televízia Markíza, ale aj česká Nova.

Slovenský mediálny priestor už dnes sčasti ovláda finančná skupina Penta a jej News and Media Holding. V jej portfóliu sa nachádzajú napríklad denník Plus Jeden Deň, týždenník Plus 7 dní či ekonomický týždenník Trend. Penta má tiež menšinový podiel vo vydavateľstve Petit Press, ktoré publikuje denník Sme či sieť regionálnych týždenníkov My. Finančnej skupine tiež patrí sieť nemocníc Svet Zdravia, lekární Dr. Max, súkromná poisťovňa Dôvera, fabrika Slovalco, mäsokombinát Mecom Group, Prima banka či Privat banka.

Verejnosti je finančná skupina známa hlavne prostredníctvom anonymne zverejnenej nahrávky Gorila. V nej o úplatkoch za získavanie štátnych zákaziek hovoria hlasy podobné hlasom šéfa Penty Jaroslava Haščáka, exministra Jirka Malchárka a Anny Bubeníkovej, ktorá bola vo Fonde národného majetku za Dzurindovu SDKÚ. Finančná skupina všetky obvinenia spomínané v kauze Gorila dlhodobo odmieta.

Vplyvní J&T a Křetínský

Ďalším vplyvným mediálnym hráčom je finančná skupina J&T. Jej J&T Banka financuje JOJ Media House. Finančnej skupine patrí J&T banka, Poštová banka či Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky. Za súkromnou televíziou TA3 stojí vplyvný podnikateľ Ivan Kmotrík a za denníkom Nový Čas podnikateľ Anton Siekel. Rozbeh Denníka N podporili spolumajitelia spoločnosti Eset, ktorí sú označovaní za digitálnych oligarchov.

Energetický a průmyslový holding (EPH) českého miliardára Daniela Křetínskeho ovláda Slovenské elektrárne aj väčšinu slovenského plynárenského biznisu, s výnimkou obchodu s plynom, ktorý zostal v štátnom SPP. V roku 2013 štát pustil EPH aj do Stredoslovenskej energetiky.