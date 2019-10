Ak nie v Turecku, tak kde? O novú fabriku Volkswagenu je veľký záujem

O novú továreň nemeckej automobilky Volkswagen prejavilo po novom záujem aj Grécko. Informovala o tom v utorok agentúra DPA. Volkswagen tento mesiac odložil konečné rozhodnutie o výstavbe závodu v Turecku, a to pre medzinárodnú kritiku tureckých vojenských operácií v Sýrii.

O novú továreň nemeckej automobilky Volkswagen prejavilo po novom záujem aj Grécko. Informovala o tom v utorok agentúra DPA. Volkswagen tento mesiac odložil konečné rozhodnutie o výstavbe závodu v Turecku, a to pre medzinárodnú kritiku tureckých vojenských operácií v Sýrii.

Medzi ďalších záujemcov o továreň podľa médií patria Bulharsko, Rumunsko, Chorvátsko či Srbsko. Automobilka Volkswagen však minulý týždeň uviedla, že zatiaľ napriek pozastaveniu plánov na výstavbu novej továrne v Turecku nehľadá pre tento závod alternatívne umiestnenie.

„Z našej strany je záujem,“ uviedol v utorok v štátnej televízii ERT grécky minister pre hospodársky rozvoj a investície Adonis Georgiadis. Neposkytol však žiadne podrobnosti, píše DPA.

Nový závod Volkswagenu by mal podľa skorších informácií ročne vyrábať na export do východnej Európy 300 000 áut, vrátane vozidiel českej automobilky Škoda. Závod by mal vyjsť na viac ako jednu miliardu eur a zamestnať takmer 4000 ľudí. Predpokladalo sa, že výstavba by sa mohla začať koncom budúceho roka a výroba v roku 2022.