Dramatická zmena v parkovaní je tu. Vodiči sú v slepej uličke

VIDEO: Pozrite si, ako krkolomne sa parkuje v Petržalke pár dní pred spustením parkovacej politiky.

Mimopetržalčania si musia na to, aby mohli parkovať zadarmo, prehlásiť trvalý pobyt. Bez zmeny trvalého pobytu budú musieť nerezidenti platiť jedno euro za hodinu nočného parkovania. To naozaj zvýhodňuje domácich tak, ako to starosta Petržalky Ján Hrčka už viackrát prezentoval, keďže každý Petržalčan môže parkovať v celej Petržalke bezplatne 24 hodín denne a sedem dní v týždni. Otázkou ostáva to, kam sa všetky autá pomestia, keď si mimopetržalskí vodiči prehlásia trvalý pobyt do Petržalky a stanú sa s z nich rezidenti.

Petržalka umožňuje ľudom, ktorí nemajú v tejto mestskej časti trvalý pobyt, prípadne im to prenajímateľ bytu nedovolí, prihlásiť sa od 15. októbra na takzvaný administratívny trvalý pobyt. „Takzvaný administratívny trvalý pobyt je pracovný názov a trvalý pobyt bude v byte, ktorý patrí Petržalke. Jedinou podmienkou bude presmerovanie si pošty na adresu, kde záujemca reálne býva,“ vysvetlila Mária Halašková, hovorkyňa mestskej časti. Za týždeň už mestská časť zaznamenala viac ako 40 žiadostí o administratívny trvalý pobyt. Od začiatku septembra sa pritom prihlásilo na trvalý pobyt viac ako tisíc ľudí.

Parkuje sa na chodníkoch

Mnohé autá už teraz v Petržalke parkujú na chodníkoch či na tráve. Parkovanie na chodníkoch však upravuje zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov. „Iní účastníci cestnej premávky ako chodci nesmú chodník používať; to neplatí, ak dopravnou značkou alebo dopravným zariadením je určené inak, alebo ak ide o zastavenie alebo státie vozidla, pri ktorom ostane voľná šírka chodníka najmenej 1,5 m okrem zóny s dopravným obmedzením spočívajúcim v zákaze zastavenia alebo státia a zóny s plateným alebo regulovaným státím,“ vysvetlil hovorca Mestskej polície Peter Pleva.

Zároveň dodal, že v zóne s dopravným obmedzením spočívajúcim v zákaze zastavenia alebo státia a v zóne s plateným alebo regulovaným státím je však na chodníku povolené zastavenie alebo státie bicykla a motocykla, pri ktorom ostane voľná šírka chodníka najmenej 1,5 m. Po spustení parkovacej politiky v mestskej časti Petržalka však bude možné parkovať len na vyznačených miestach, ktoré sú určené pre rezidentov. Tieto miesta sú vyznačené modrou farbou. „Ak bude motorista parkovať mimo týchto vyznačených miest, prípadne nebude rezident, dopúšťa sa priestupku proti bezpečnosti a plynulosti v cestnej premávke a môže byť na mieste riešený blokovou pokutou do výšky 50 eur,“ dodal Pleva.

Denník Pravda ešte koncom augusta oslovil mestskú časť Petržalka s otázkami, ako bude riešené parkovanie na chodníkoch pred domami. Napríklad na Námestí hraničiarov či na Gessayovej ulici sa totiž parkuje poväčšine na chodníkoch pred domami. Budú sa označovať chodníky? Alebo o tieto „parkovacie miesta“ obyvatelia prídu a nebudú môcť parkovať na miestach, ktoré nebudú označené? Budú sa označovať miesta na ceste? Prípadne ak sa parkuje pri vchodoch do bytových domov? Z mestskej časti však prišla strohá odpoveď. „V prvej fáze budú regulované parkoviská, neskôr sa prejde na kolmé a pozdĺžne parkovacie miesta. Ak však máte na mysli nelegálne parkovacie miesta, na tých je zakázané parkovať už dnes a s otázkami na ich sankcionovanie sa treba obrátiť na Mestskú políciu,“ znelo vyjadrenie Petržalky.

Denník Pravda sa pýtal aj na nové parkoviská. Kedy ich mestská časť plánuje stavať a v akých lokalitách? Aj na tieto otázky mestská časť odpovedala stroho. „Nové parkoviská sa plánujú stavať v budúcnosti. Na to sú však potrebné finančné prostriedky, o ktoré mestská časť prichádza tým, že mnoho ľudí, ktorí v Petržalke žijú a parkujú, majú trvalý pobyt niekde inde, a teda peniaze od štátu nejdú do petržalskej kasy. Okrem regulácie parkovania a zberu dát je motivovanie prehlásiť si trvalý pobyt týchto ľudí do Petržalky jedným z hlavných cieľov zavedenia parkovacieho systému v Petržalke,“ uviedla mestská časť.

Ako je to v iných mestách

Parkovaciu politiku už rieši viacero miest. V Košiciach je okrem centra spoplatnených aj desať zón v širšom okolí historickej časti, v Trenčíne bola okrem centra a širšieho centra zavedená regulácia na niektorých sídliskách, aby ulice neboli zahltené vodičmi, ktorí sa chcú vyhnúť plateniu. Nitra chce rovnako ako Petržalka zvýhodniť predovšetkým rezidentov, teda ľudí, ktorí v Nitre žijú a platia dane. Trnava má určené tri zóny so spoplateneným parkovaním, a to centrálnu mestskú zónu, širšie centrum a zónu pri mestskej poliklinike. V Banskej Bystrici chcú ešte len spustiť diskusiu o parkovacej politike. Zatiaľ je parkovanie regulované len v centre a jeho blízkom okolí.