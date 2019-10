Mimoriadne vlaky na sviatky, Dušičky napĺňajú vagóny

Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) v utorok popoludní vypravila prvý z dvoch mimoriadnych rýchlikov na trase Bratislava, hlavná stanica - Košice. Druhý mimoriadny rýchlik pôjde v nedeľu 3. novembra o 14.14 h z Košíc, pričom do Bratislavy by mal doraziť o 20.16 h.

Okrem týchto dvoch mimoriadnych vlakov vypraví ZSSK celkom 18 posilových vlakov, ktoré sú už zapracované v platnom cestovnom poriadku.

„Od utorka 29. októbra do nedele 3. novembra môžu cestujúci okrem iného využiť aj 20 posilových vlakov – dva vlaky SuperCity, sedem rýchlikov, osem regionálnych rýchlikov a tri regionálne expresy,“ uviedol hovorca ZSSK Tomáš Kováč.

Národný dopravca z dôvodu očakávaného zvýšeného záujmu cestujúcich pri príležitosti Sviatku všetkých svätých a Pamiatky zosnulých posilňuje dopravu po celom Slovensku.

K pondelku 28. 10. už obsadenosť niektorých vlakov presiahla 95 percent. Medzi najžiadanejšie vlaky patrí IC 525, ktorý ide vo štvrtok 31. októbra z Bratislavy do Košíc. Ten bol obsadený už na 99 percent. V tesnom závese je s obsadenosťou 98 percent vlak IC 522 z Košíc do Bratislavy na nedeľu 3. novembra. Prvú trojku uzatvára rýchlik číslo 603, ktorý ide v stredu 30. októbra z Bratislavy do Košíc. Obsadený je na 97 percent. Na 96 percent je obsadený aj stredajší IC vlak číslo 45 z Viedne do Košíc, a na 95 percent sú obsadené vlaky idúce v nedeľu 3. novembra z Košíc a z Humenného do Bratislavy.

Záujem ľudí o vlakovú dopravu však stúpa aj mimo klasického „presúvania národa“ na sviatky. Mnoho ľudí sa počas tohto roka rozhodlo presadnúť z áut do vlakov, lákali hlavne špeciálne expresy.

ZSSK v spolupráci s krajskou organizáciou cestovného ruchu Košice Región Turizmus od februára do októbra tohto roka prepravila piatimi špeciálnymi expresmi celkom 5 052 cestujúcich.

„Veľkým pozitívom na turistických vlakoch boli tipy na výlet v konkrétnej lokalite, Gemerský expres navyše umožnil cestujúcim povoziť sa po tratiach, po ktorých už osobné vlaky nejazdia, a výhodou Tokajského cykloexpresu bola zasa možnosť absolvovať rôzne cyklovýlety aj s výkladmi sprievodcov,“ uviedol Kováč.