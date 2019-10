Bratislava má vážny nedostatok nových bytov, ich ceny to tlačí hore

Najvyššiu ponuku voľných novostavieb v Bratislave zaznamenali v roku 2017, keď sa na trhu predávalo 4 800 až 4 900 bytov. „Dnešný stav poukazuje na vážny nedostatok bytov, ktorého výsledkom je predovšetkým kontinuálny rast ich cien,“ uviedli analytici z Bencont Investments.

Priemerná cena voľných bytov ku koncu septembra dosiahla nový rekord 3 095 eur za meter štvorcový s DPH. Rast cien tak pokračoval aj v treťom štvrťroku a dosiahol 12,3 % medziročne. Cenový rast bol na jednej strane podľa analytikov spôsobený zvyšovaním cien v existujúcich projektoch, no výrazný podiel na ňom má skutočnosť, že sa z ponuky vytráca stredný segment bývania, zastúpený veľkými projektami.

Okrem priemernej ceny bytov takisto pokračoval aj trend v raste priemernej rozlohy. Tá dosiahla až viac ako 71 metrov štvorcových, čo je najvyššie číslo od roku 2014. Za týmto trendom do značnej miery stojí podľa analytikov takisto vypredávanie stredného segmentu bývania, ktorý tvoria predovšetkým menšie dvoj a trojizbové byty. Tie sa vďaka nižším rozmerom predávajú za nižšiu absolútnu cenu a oslovujú tak väčšie množstvo kupujúcich. S rastom priemernej rozlohy (a zároveň aj jednotkovej ceny) prirodzene rástla aj priemerná absolútna cena. Tá ku koncu septembra dosiahla až 215 tisíc eur s DPH, čo v medziročnom porovnaní predstavuje rast až o 14,8 %.

Z hľadiska predaja sa v Bratislave počas tretieho štvrťroku 2019 zaznamenalo 638 predaných bytov v novostavbách. Trend v poklese počtu predaných bytov tak pokračoval aj naďalej a objem predaja pripomínal čísla z roku 2014, keď sa realitný trh stále nachádzal v pokrízovom stave.

V porovnaní s ponukou voľných bytov sa v priemere predávali menšie a jednotkovo aj absolútne lacnejšie byty. Priemerná cena na meter štvorcový vrátane DPH bola o 258 eur nižšia, priemerná rozloha o štyri metre štvorcové nižšia a priemerná absolútna cena nižšia až o 32 tis. eur. Najpredávanejším artiklom boli tradične dvojizbové byty, ktoré zodpovedali za 42,6 % celkového predaja. Trojizbové byty tvorili 31,5 % a zvyšok patril jedno a štvorizbovým bytom s podielom okolo 12,5 %.

„Rast jednotkovej ceny a aj rozlohy bytov sa premietajú v ešte väčšom raste ich absolútnej ceny, ktorá je pre kupujúceho rozhodujúca. A práve cena predstavuje bariéru, na ktorú naráža stále viac potenciálnych kupujúcich. Hoci cenový rast nebude pretrvávať do nekonečna, kým nedôjde k obnoveniu ponuky, najmä v strednom segmente bývania, ceny ešte veľmi pravdepodobne porastú. Na obzore sa však črtá viacero veľkých projektov, ktoré by ponuku mali doplniť o nové byty, no developeri stále zápasia s povoľovacím procesom. Pokiaľ by do ponuky postupne vstúpil väčší objem bytov, rast cien by sa zastabilizoval. V blízkej dobe do jedného roka však takúto situáciu nepredpokladáme a očakávame skôr pokračovanie rastu cien v rozmedzí 5 – 10 % medziročne,“ komentoval výsledky hlavný analytik Bencont Investments Rudolf Bruchánik.

Bencont Investments, súčasť Bencont Group, sa od roku 2008 zaoberá analýzami realitného trhu a komodít pre vlastné potreby a potreby svojich klientov. Analýzy realitného trhu publikuje a uzatvára každý kalendárny štvrťrok.