Mochovce sa opäť posúvajú

Samotný úrad vtedy ešte nechcel o ďalšom predlžovaní výstavby hovoriť. A stále sa počítalo so spúšťaním tretieho bloku v úvode budúceho roka. Tento týždeň však prišiel s odhadom dostavby.

"Úrad jadrového dozoru nepredpokladá zavezenie paliva do reaktora, teda začiatok uvádzania do prevádzky, skôr ako v 2. štvrťroku 2020,“ hovorí riaditeľka kancelárie úradu Miriam Vachová. Odhad vychádza z rozsahu činností, ktoré je potrebné pred zavezením paliva vykonať, vysvetľuje – a to opakovaný náhrev bloku a odstraňovanie evidovaných chýb a nedorobkov.

Podľa hodnotenia úradu však ani dostavba 4. bloku nepokračuje potrebným tempom. Vachová to vysvetľuje aj sústredením na dokončenie tretieho bloku. Posun je však viac ako pravdepodobný aj na štvrtom bloku. Ten by mal byť hotový rok po treťom. "Podľa očakávaného rozsahu prác však Úrad jadrového dozoru predpokladá, že to bude neskôr,“ hovorí Vachová.

Bloky sa pritom začali dokončovať ešte v roku 2007, atómka mala byť spustená v roku 2012. Pôvodný rozpočet hovoril o cene 2,8 miliardy eur. Aktuálne sme na 5,7 miliardy eur.

Za posun môžu nekvalitné káble

Úrad jadrového dozoru podľa Vachovej nie je zodpovedný za dodržanie termínov a zavážanie paliva spustí až po splnení všetkých požiadaviek podľa platnej legislatívy. Medzi nimi je aj opakovanie náhrevu. Realizovaná horúca hydroskúška totiž odhalila viacero pochybení a úrad trvá na jej zopakovaní.

Práve to posúva aj dokončenie. Opakovaný náhrev nie je možné urobiť bez ukončenia výmeny častí nízkonapäťových signalizačných káblov, upozorňuje Vachová. Tie vedú aj signály na ovládanie bezpečnostne významných spotrebičov.

"Zamestnanci Slovenských elektrární a ich dodávateľov zistili, že káble od jedného z výrobcov nie sú vyrobené v náležitej kvalite,“ hovorí Vachová. Vymieňa sa podľa nej okolo 50 káblov v dĺžke niekoľkých desiatok až do okolo sto metrov. To by malo byť hotové do konca novembra, potom by mohol na rad prísť opakovaný náhrev.

Štát je len minoritný vlastník

Z posunu sa vyviňuje aj rezort hospodárstva. "Za dostavbu Mochoviec nesie plnú zodpovednosť väčšinový vlastník, ktorým sú Slovenské elektrárne,“ odpovedal na otázky denníka Pravda komunikačný odbor ministerstva hospodárstva. Tvrdí, že nemá žiadne oficiálne informácie o zmene termínov dostavby. "Absolútnou prioritou ministerstva hospodárstva je bezpečnosť jadrovej elektrárne a obyvateľov,“ dodal jeho komunikačný odbor.

Denník Pravda sa s otázkami týkajúcimi sa termínov obrátil aj na Slovenské elektrárne. Tie nám však do uzávierky neodpovedali. V septembri po zverejnení požiadavky na opakovaný náhrev a odstránenie chýb tvrdili, že "neočakávajú významný dopad týchto aktivít na harmonogram a rozpočet, technickú pripravenosť na zavážanie paliva by mal projekt dosiahnuť v priebehu jesene 2019“.

Pri dostavbe Mochoviec je taliansky Enel, ktorý je zároveň momentálne na odchode z elektrární aj zo Slovenska. Podmienkou však je, aby sa najprv dokončili Mochovce. Následne celý podnik preberie Energetický a průmyslový holding (EPH) českého miliardára Daniela Křetínskeho. Ľudia z EPH už v súčasnosti riadia elektrárne.