Trnava bude súčasťou veľkej automobilky. Fiat Chrysler a PSA Group sa spoja

Ich zlúčením podľa agentúry Reuters vznikne jeden z najväčších svetových výrobcov áut s trhovou hodnotou takmer 50 miliárd USD. Obe spoločnosti spolu za minulý rok predali 8,7 milióna vozidiel, čo by zo zlúčenej firmy spravilo štvrtú najväčšiu automobilku sveta.

Ak Fiat Chrysler a PSA, ktorá vlastní okrem iného značky Peugeot, Citroën či Opel, prekonajú politické i finančné prekážky a spoja sa, nový podnik stále bude čeliť zásadným výzvam. Globálnym výrobcom automobilov hrozí spomalenie celosvetového dopytu, ktoré sa časovo zhoduje so zásadnými technologickými zmenami, pripomenula agentúra Reuters.

Vďaka spojeniu by obe automobilky mohli zdieľať motory a automobilovú architektúru, čo by znížilo ich kapitálové výdavky a uvoľnilo hotovosť na investície do elektrických vozidiel a technológií na zníženie emisií požadovaných v Európe, Číne a na ďalších globálnych trhoch.

VIDEO: Pozrite si prvý elektrický Peugeot z Trnavy! Dojazd má 340 km. Výroba nového modelu Peugeotu 208 zaistí trnavskej fabrike produkciu na niekoľko rokov dopredu. Pozrite si vzhľad novinky z Trnavy a tiež ako v trnavskej fabrike prebieha výroba.

FCA je pod rastúcim tlakom na investície do technológie čistých áut. Na začiatku tohto mesiaca spoločnosť priznala, že čelí pokute 74 miliónov USD pre nesplnenie štandardov spotreby pohonných hmôt v USA. Automobilka sa tiež dohodla s americkým výrobcom elektrických áut Tesla, že začlení do svojej flotily jeho vozidlá, aby spĺňala emisné štandardy v EÚ.

Generálny riaditeľ PSA Carlos Tavares veľkým automobilkám s pôsobnosťou po celom svete predpovedal „desať rokov chaosu“ – regulačné orgány od výrobcov žiadajú prechod na elektrické vozidlá pre vplyv emisií na klimatické zmeny.

Tavares sa snaží o expanziu PSA. V roku 2017 kúpil od General Motors nemeckú značku Opel za 2,6 miliardy USD. FCA už spolupracuje s PSA u komerčných vozidiel.

Investori už niekoľko rokov špekulovali, že Fiat Chrysler hľadá partnera. Dlhoročný šéf FCA Sergio Marchionne, ktorý zomrel vlani v lete, volal celé roky pre nástup nových technológií a nasýtenosti svojich trhov s osobnými automobilmi po konsolidácii automobilového priemyslu.

V roku 2015 FCA nevyšiel pokus o spojenie s americkým konkurentom General Motors. Fiat Chrysler rokoval tento rok o fúzii s francúzskou automobilkou Renault, ale dohodu neuzavreli.