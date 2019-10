Primátori odkazujú Slovákom: Zvýšime vám dane a poplatky

Mestá podľa ich slov čoraz viac pociťujú dôsledky pribúdajúcich opatrení, ktoré štát prenáša na samosprávy. Okrem chodníkovej novely ide o obedy zadarmo, zvýšenie nezdaniteľnej časti príjmu fyzických osôb, novelu o základných požiadavkách na bezpečnosť detských ihrísk a tiež novelu zákona o sociálnych službách.

„Viac ako rok a pol sme upozorňovali na to, že treba prijímať veľmi koncepčné zákony a vždy treba zvažovať aj dosah na samosprávy. Žiaľ, nestalo sa a dnes sme v situácii, že napriek pomerne dobrému výberu daní z príjmov obyvateľstva výdavky stúpajú oveľa vyšším spôsobom. Keď to porovnám, máme asi 4 milióny eur navyše v príjmoch, ale viac ako 6,5 milióna eur nám chýba vo výdavkoch. Takže z tohto dôvodu sme sa dohodli, že do zvyšovania daní musia ísť takmer všetky obce a mestá na Slovensku,“ povedala po rokovaní primátorka Prešova Andrea Turčanová.

Mali by obce zdvihnúť dane a poplatky? Primátori slovenských krajských miest sa zhodli, že je potrebné zvýšiť ľuďom dane a poplatky. Je to podľa vás nevyhnutné? áno, ak z nich dokážu zlepšiť ľuďom situáciu áno, už teraz im peniaze nestačia nie, majú dostatok peňazí nie, čo im chýba, nech ušetria neviem Zobraziť výsledky ankety nie, čo im chýba, nech ušetria 41,6% nie, majú dostatok peňazí 40,7% áno, ak z nich dokážu zlepšiť ľuďom situáciu 11,9% áno, už teraz im peniaze nestačia 3,3% neviem 2,5%

Verí, že mestskí poslanci budú zvyšovaniu naklonení. Cestou ďalšieho úveru totiž radnica nechce ísť. Ak by zvýšenie neschválili, mesto bude podľa jej slov fungovať vo veľmi obmedzenom režime. O koľko sa zvýšia dane a poplatky, Turčanová nepovedala. Pri odpade to bude podľa jej slov najradikálnejšia zmena, kde plánujú zvýšenie z približne 20 eur na 29 eur. „Žiaľ, ani táto suma nám nevykryje to, čo doplácame na odpadoch, lebo mesto Prešov teraz dopláca na odpadoch viac ako 1,5 milióna eur,“ skonštatovala primátorka Prešova.

Podľa primátora Nitry Mareka Hattasa v súvislosti so schválenými zákonmi NR SR výpadok v rozpočte mesta predstavuje sumu 4 milióny eur.

„Čo sa týka komunálneho odpadu, tak je v pláne zvýšenie o 46 centov na osobu, a čo sa týka dane z nehnuteľnosti, tak na trojizbový byt to vychádza o 60 centov na mesiac viac ako doteraz. Celkovo sa zaťaženie týka hlavne veľkých firiem, kde sú štvorcové metre oveľa väčšie. Už teraz môžeme povedať, že nám to zabezpečí celý výpadok nášho príjmu,“ povedal Hattas s tým, že podporu v poslaneckom zbore má.

„V Trenčíne sme na daniach vybrali viac ako 2 milióny eur, ale výdavky boli 4 milióny eur. Čiže sme mínus 2 milióny eur v rámci toho, čo nám poslanci Národnej rady (NR) SR poschvaľovali. Takto to je v každom jednom meste,“ priblížil primátor Trenčína Richard Rybníček s tým, že návrh zvýšenia miestnych daní predstavuje v priemere 35 percent a v prípade poplatkov za odpad desať percent.

„Riešenie vidíme v komplexnej reforme štátu a správy štátu, ktorú Únia miest Slovenska pripravuje. Musí sa jednoznačne stabilizovať financovanie miest a obcí, pretože nie je možné, aby sme nedokázali normálnym spôsobom narozpočtovať rok a počas roku štát cez NR SR zmení zákony, ktoré zvýšia výdavky v rozpočte, a vy sa nedokážete na to pripraviť,“ dodal Rybníček.

Novým predsedom Združenia K8, ktorého vo štvrtok zvolili zástupcovia krajských miest, bude primátor Trenčína Richard Rybníček a jeho podpredsedom bude primátor Banskej Bystrice Ján Nosko.