S mobilom aj navigáciou v ruke sa za volantom rozlúčte

Po novom však bude zakázané, aby vodiči telefón a podobné zariadenia za jazdy držali alebo inak obsluhovali. Zmenu prináša novela zákona o cestnej premávke, ktorú v pondelok schválil parlament. Bloková pokuta za porušenie tohto ustanovenia sa zdvojnásobí na 100 eur.

Polícia Slovenskej republiky sa téme mobilov za volantom venovala ešte koncom januára tohto roka. Na sociálnej sieti zverejnili status, v ktorom sa vyjadrili, že voči vodičom, ktorí budú mať mobil čo i len v ruke, budú nekompromisní.

„Vodiči nechápu, že svojím konaním ohrozujú život iných nevinných ľudí a často vymýšľajú, ako si najlepšie schovať mobil za volantom a tak ho obsluhovať,“ napísala polícia. Zabrániť vodičom v používaní telefónov za volantom by mali fotoďalekohľady, ktoré dokážu rozpoznať detail z vnútra vozidla na kilometrovú vzdialenosť.

Zmena je vítaná

Väčšina nami oslovených vodičov zmenu víta. „Sám som bol účastníkom dopravnej nehody, keď do nás zozadu nabúrala pani, ktorá držala v ruke mobil,“ povedal pre Pravdu vodič Martin. „Šoférovala moja priateľka, našťastie sa nikomu nič nestalo, no priateľka musela na aute meniť zadný nárazník a pani, ktorá do nás nabúrala, musela meniť celý predok auta. Pani sa v strese priznala, že išla volať svojej mame, že už je v Bratislave,“ dodal. Vodička Soňa je takisto za sprísnenie používania mobilov za volantom. „Veľakrát sa mi stalo, že do mňa skoro nabúral vodič s mobilom pri uchu. Je to len sekunda, a môže sa stať veľká nehoda. Určite novelu zákona vítam. Na cesty vodiči s mobilom v ruke nepatria,“ povedala.

So zákazom držania rôznych mobilných zariadení v ruke počas šoférovania súhlasí aj redaktor prílohy Auto-moto denníka Pravda Tomáš Andrejčák.

„Dnešné autá sú i tak vybavené množstvom funkcií, ktoré odpútavajú pozornosť vodiča. Často nastavujeme navigáciu, hudbu alebo jazdné profily vozidiel cez dotykové rozhrania, ktoré nie sú príliš intuitívne. Automobilky sa síce snažia pomôcť vodičom asistenčnými systémami, ktoré nás varujú v predstihu pred rizikami alebo dokonca pomáhajú s udržiavaním v jazdnom prúde a odstupu od áut pred nami, ale sústredenie sa na ďalšie elektronické ,hračky‘ je jednoznačne zvyšovaním pravdepodobnosti vzniku nehody.“

Menia sa viaceré pravidlá

Vodiči budú zároveň musieť na slovenských diaľniciach vytvárať záchranársku uličku. Na diaľnici s dvoma jazdnými pruhmi budú musieť pod hrozbou pokuty od apríla budúceho roka podľa vzoru iných krajín vytvárať v prípade kolóny záchranársku uličku medzi oboma jazdnými pruhmi.

Pri širších diaľniciach bude potrebné nechať voľný priestor medzi ľavým a priliehajúcim pruhom. Záchranárska ulička bude povinná aj na iných cestách mimo obce, ak v jednom smere majú vodiči k dispozícii aspoň dva jazdné pruhy.

Záchranári však upozorňujú na to, že uličku je potrebné vytvárať už vo chvíli, keď vzniká kolóna a nie vtedy, keď už idú vozidlá integrovaného záchranného systému. „To už môže byť neskoro, pretože nebude kam uhnúť,“ vysvetlili záchranári.

Parlament takisto rozhodol, že k existujúcim elektronickým diaľničným známkam, ktoré slúžia na úhradu poplatkov hlavne za jazdu osobných vozidiel po diaľniciach a rýchlostných cestách, pribudne nová známka s platnosťou 365 dní. Využiť ju budú môcť napríklad vodiči, ktorí si kúpia vozidlo v priebehu roka a neoplatí sa im kupovať existujúcu ročnú známku, ktorá platí od začiatku jedného kalendárneho roka do konca januára nasledujúceho roka.

Prísnejšie postihy zavedie novela aj pre vodičov, ktorí vlastnia vodičské oprávnenie menej ako dva roky. Ak takýto vodič dvakrát prekročí maximálnu povolenú rýchlosť alebo sa dopustí závažnejších priestupkov, bude musieť absolvovať aj doškoľovací kurz, testy z pravidiel cestnej premávky a skúšku z praktickej jazdy. Za ďalšie previnenie príde na pol roka o vodičský preukaz.