Najväčšie lode sveta. Z francúzskej lodenice vyplávala MSC Grandiosa

Luxusné plavidlo je 331 metrov dlhé a 67 metrov široké, má miesto pre 6334 pasažierov a 1704 členov posádky. Loď zamierila do prístavu Le Havre a odtiaľ popláva do Hamburgu, kde bude oficiálne uvedená do prevádzky. Píše o tom agentúra AFP.

Plavidlo si nechala postaviť švajčiarska spoločnosť ponúkajúca okružné plavby MSC Croisières. Plávajúci ostrov ponúkne reštaurácie, obchody a divadlo. Chváli sa modernými technológiami, predovšetkým čistiacim systémom, ktorý podľa výrobcu o 98 percent zníži emisie oxidu siričitého.

Najväčšia výletná loďou sveta je Symphony of the Seas, ktorú vlastní a prevádzkuje spoločnosť Royal Caribbean International. Postavila ju tiež lodenica Chantiers de l'Atlantique. Meria na dĺžku 361 metrov, je určená pre 5518 cestujúcich a 2200 členov posádky.