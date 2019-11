Česi si otvorili cestu pre metro bez strojvodcov v Prahe na novej linke

Dopravca musí podľa teraz platného zákona zabezpečiť, aby dráhové vozidlá riadili osoby, ktoré majú platný preukaz spôsobilosti. Návrh stanovuje výnimku pre metro s automatickou prevádzkou. Česko podľa parlamentného spravodajcu v tejto záležitosti doháňa svet, keď v prevádzke už je viac ako 1000 kilometrov bezobslužných liniek hlavne podzemnej dráhy. Predkladateľ novely Petr Dolínek vyzdvihol zvýšenie bezpečnosti, keď autonómna činnosť vylučuje ľudskú chybu. Automatizovaná prevádzka metra si síce podľa dôvodovej správy vyžiada vyššiu prvotnú investíciu, výrazne nižšie by ale boli prevádzkové náklady.

Praha chce v prvej fáze stavať linku D medzi stanicou Pankrác a depom Písnice. Dopravný podnik hlavného mesta Prahy nedávno začal geologický prieskum. Náklady na vybudovanie úseku majú byť predbežne 57 miliárd korún. V budúcnosti by sa mala trasa predĺžiť zo stanice Pankrác do stanice Náměstí Míru.

Za prvú úplne automatizovanú linku metra, ktorá jazdí bez vodiča, je považovaná parížska linka číslo 14, predtým nazývaná Météor, ktorá bola otvorená v októbri 1998. Linka pôvodne merala viac ako sedem kilometrov a mala sedem staníc. Spájala námestí Madeleine v centre Paríža s novou Národnou knižnicou Françoisa Mitterranda na východnom okraji mesta. V roku 2003 bola sprevádzkovaná trať severným smerom do stanice Saint-Lazare a o štyri roky neskôr bol otvorený 1,6 kilometra dlhý úsek do stanice Olympiades. Linka tak má v súčasnosti deväť staníc a dĺžku vyše deväť kilometrov. Bola to prvá nová linka parížskeho metra od roku 1935.

Deväťdesiat metrov dlhé priechodné súpravy prechádzajú na gumových kolesách dvojnásobnou rýchlosťou ako terajšia metro – bez vodiča a sprievodcov. Koľaje sú oddelené od nástupíšť plexisklovým tunelom, ktorý má zabrániť nehodám a samovraždám. Prístup k vlaku sa otvára, len keď je súprava v stanici.