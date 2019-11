Trump sníva o nižších úrokoch ako má Európa. V eurozóne sú záporné

Podľa Donalda Trumpa banka svojou politikou škodí konkurencieschop­nosti krajiny a úroky by mala znižovať razantnejšie. Šéf Bieleho domu to uviedol vo štvrtok na twitteri, teda deň po tom, keď Fed v stredu oznámil ďalšie – tento rok už tretie – zníženie základnej úrokovej sadzby.

„Mali by sme mať nižšie úroky ako Nemecko, Japonsko a všetci ostatní,“ napísal prezident. „Sme zďaleka najväčšou a najsilnejšou krajinou, ale Fed nám spôsobuje konkurenčnú nevýhodu,“ pokračoval Trump, podľa ktorého sú „ľudia veľmi sklamaní“ šéfom centrálnej banky Jeromeom Powellom.

Menový výbor Fedu v stredu podľa očakávaní znížil základnú úrokovú sadzbu o štvrť percentuálneho bodu do rozpätia 1,50 až 1,75 percenta. Uvoľňovaním menovej politiky sa centrálna banka snaží zabezpečiť, aby hospodárstvo Spojených štátov pokračovalo v raste. Naznačila však, že k ďalšiemu zníženiu úrokov sa už tento rok nechystá.

Trumpovi sa tempo znižovania úrokových sadzieb nezdá byť dostatočné a šéfa Fedu Powella, ktorého pritom do funkcie vlani sám vymenoval, opakovane napáda. Fed až do konca minulého roka postupne zvyšoval úrokové sadzby – základný úrok sa tak dostal do pásma 2,25 až 2,50 percenta. Tento rok je však už trikrát znížil. V eurozóne a v Japonsku sú teraz sadzby v záporných hodnotách.