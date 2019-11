V rozpočte lietajú hore-dolu stámilióny eur

Už z rokovania vlády totiž návrh rozpočtu odišiel vrátane sporného výnosu zo zvyšovania dane z tabaku, ktorý koaličná SNS odmieta podporiť, pričom v parlamente pribúdajú ďalšie návrhy zaťažujúce rozpočet. Je ním aj schválené zvýšenie minimálneho dôchodku, ktoré v rozpočte pokryté nie je. Minister financií Ladislav Kamenický preto otvorene hovorí o tom, že v rozpočte bude potrebné škrtať a upraviť ho tak, aby sa neprekročil plánovaný polpercentný deficit.

Len tieto dve spomínané opatrenia, teda neschválenie zvýšenia spotrebnej dane z tabaku a zvýšenie minimálnych dôchodkov, by pritom zvýšili schodok až o zhruba 200 miliónov eur. Pri zvýšenej spotrebnej dani rezort financií počítal v budúcom roku s dodatočným výnosom vyše 100 miliónov eur, v ďalších rokoch takmer 140 miliónov eur ročne. Negatívny dopad zvýšenia minimálnych dôchodkov by podľa predbežných prepočtov Rady pre rozpočtovú zodpovednosť v budúcom roku predstavoval zhruba 85 miliónov eur, v nasledujúcich dvoch rokoch by mal stúpať na 120, resp. 160 miliónov eur.

Považujete dosiahnutie vyrovnaného rozpočtu za dôležité? Mala by sa vláda snažiť o vyrovnaný rozpočet za každú cenu? áno nie neviem Zobraziť výsledky ankety áno 51,8% nie 44,8% neviem 3,4%

Vládu však cez stanovený cieľ nepustia rozpočtové mantinely, navyše ho posudzuje aj Európska komisia. „Aby bol rozpočet v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách, teda aby bol deficit maximálne 0,49 % HDP, bude potrebné, aby Národná rada SR prijala opatrenia, ktoré zabezpečia krytie týchto zvýšených výdavkov,“ uviedlo pre agentúru SITA ministerstvo financií.

Samotný minister financií Ladislav Kamenický po tohtotýžňovom rokovaní vládneho kabinetu povedal, že na jeho rezorte sledujú to, čo sa deje v parlamente a bude na to potrebné reagovať. „To znamená, že všetky veci, ktoré neboli rozpočtované, budeme musieť nejakým spôsobom kompenzovať tak, aby sme dosiahli ten cieľ, ktorý sme si stanovili. Určite ešte rozpočet musí prejsť nejakými úpravami vzhľadom na tie kroky, ktoré sú v parlamente,“ povedal.

Za oboma spomínanými rozpočtovými otáznikmi, teda spotrebnou daňou z tabaku a minimálnymi dôchodkami pritom možno hľadať koaličnú SNS. Minimálne dôchodky presadili v parlamente jej poslanci a schválenie zvýšenia spotrebnej dane z tabaku dlhodobo odmieta samotný predseda SNS Andrej Danko. Potvrdil to aj nedeľnej diskusnej relácii RTVS. „Nech si minister financií zabudne na cigarety, nech si nájde opatrenia k bankám a nech nájde na kradnutí DPH. A nech príde do parlamentu a bude mať peniaze na všetko. Keď to nevie robiť, nech odíde,“ odkázal Ladislavovi Kamenickému.

Ako neskôr doplnil Danko pre agentúru SITA, ministerstvo financií má podľa jeho informácií hľadať dodatočné zdroje v úsporách v prevádzke štátu, či v osobitnom odvode pre banky. Predseda SNS by však privítal najmä to, aby minister financií prišiel s opatreniami na zabránenie podvodom s DPH, kde nám podľa odhadov uniká až 1,5 miliardy eur ročne. „V štáte peniaze sú a minister financií by si nemal zľahčovať život tým, že zdaním cigarety, alebo zaťažím ľudí zase nejakými daňami. Mal by začať rozmýšľať, aby sa šetrili peniaze tam, kde skutočne v štátnej kase miznú,“ povedal Danko s tým, že zvyšovanie daní na zaplátanie dier v rozpočte považuje za alibizmus.