V Česku o mesiac spustia mýtny systém, aký má Slovensko

Využívať ho budú aj cestní dopravcovia zo Slovenska, ktorí si dovtedy tiež musia zaregistrovať svoje automobily nad tri a pol tony a vybaviť ich novými palubnými jednotkami pre výpočet mýta. Spoločnosť Czech Toll, s. r. o., ako nový prevádzkovateľ mýtneho systému v Česku informovala, že za päť týždňov dopravcovia zaregistrovali 122 tisíc automobilov. Je to približne 27 % z očakávaného počtu 458 tisíc vozidiel s povinnosťou registrácie a zabezpečenia nových prístrojov do áut.

Slovenskí dopravcovia v českom mýtnom systéme zaregistrovali zatiaľ zhruba 11 tisíc automobilov (9 % zo všetkých registrovaných), čo je 42 % z predpokladaných 26 tisíc vozidiel (skoro 6 %). Ešte by tak mali najneskôr do konca novembra zaregistrovať 15 tisíc automobilov. CzechToll je súčasťou finančnej a investičnej skupiny PPF, mýtny systém v Česku vybudovala spolu so spoločnosťou SkyToll, a. s., ktorá na Slovensku prevádzkuje elektronický mýtny systém od roku 2010 a systém elektronických diaľničných známok od roku 2016. CzechToll ako strategický partner zabezpečuje riadenie a financovanie projektu, mýtny systém bude prevádzkovať desať rokov. SkyToll je dodávateľom technického riešenia mýta. Výber mýta v Českej republike doteraz zabezpečovala spoločnosť Kapsch od roku 2007.

„Vzhľadom na nedostatočný záujem dopravcov splniť svoju povinnosť posilnil nový prevádzkovateľ mýtneho systému informačnú kampaň v Českej republike a v Poľsku, teda v krajinách, kde zostáva registrovať najväčší počet automobilov,“ uviedol hovorca CzechToll Miroslav Beneš. „Zatiaľ čo väčší dopravcovia v režime následného platenia mýtneho registrovali už 71 % z očakávaného počtu automobilov (109 tisíc vozidiel), malí dopravcovia registrovali len necelých 5 % automobilov (13 tisíc),“ poznamenal Beneš.

Najviac vozidiel zostáva zaregistrovať z Poľska (94 tisíc) a Českej republiky (70 tisíc). Napríklad z Rumunska treba registrovať ešte 28 tisíc automobilov, z Nemecka 26 tisíc, z Maďarska 16 tisíc, zo Slovenska 15 tisíc, z Litvy 13 tisíc, z Bieloruska 10 tisíc. Najviac vozidiel zaregistrovali dopravcovia z Česka – 58 tisíc (45 % z očakávaného počtu) a z Poľska – 24 tisíc (20 %). Okrem dopravcov zo Slovenska zaregistrovali napríklad Rumuni a Maďari po 7 tisíc automobilov (19 %, resp. 32 %), Litovci a Bielorusi po tritisíc (18 %, resp. 23 %), Nemci dvetisíc vozidiel (8 %).

„V rámci informačnej kampane k sprevádzkovaniu nového mýtneho systému CzechToll už za prvý mesiac registrácie oslovil telefonicky každého dopravcu, ktorí prevádzkujú viac než desať nákladných automobilov. Distribuoval celkom 230 tisíc informačných materiálov, odoslal 110 tisíc informačných dopisov poštou a 60 tisíc formou adresného e-mailu,“ poznamenal Beneš. Registrácia vozidiel je možná online na www.mytocz.eu, prostredníctvom vydavateľov tankovacích kariet, na viac ako dvesto obchodných miestach a na pätnástich vybraných pobočkách Hospodárskej komory Českej republiky. „V prípade online registrácie dostane dopravca novú palubnú jednotku po úhrade vratnej kaucie poštou (zaslanie zdarma platí pri odoslaní v rámci Českej republiky, do Nemecka, Rakúska, Poľska a na Slovensko),“ dodal Beneš.