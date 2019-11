Udalosť roka. Saudský ropný gigant môže vstúpiť na burzu

Informáciu priniesli svetové agentúry. Mohlo by ísť o najväčšiu primárnu ponuku akcií na svete a samotná firma by sa mohla stať najväčšou verejne obchodovanou spoločnosť na svete.

Presný časový harmonogram bude podľa televíznej spoločnosti al-Arabíja oznámený až 10. novembra. Zatiaľ nie je ani jasné, koľko akcií sa bude predávať. Očakáva sa však, že by firma mohla záujemcom ponúknuť jedno až dve percentá akcií, čím by získala 20 až 40 miliárd dolárov.

O ponuke akcií Saudi Aramco sa hovorí už niekoľko rokov a bola netrpezlivo očakávaná. Ponuka je okrem iného dôležitá pre získanie peňazí na plány korunného princa Muhammada bin Salmána, ktorého cieľom je znížiť závislosť saudskoarabskej ekonomiky na príjmoch z ropy.

Oznámenie prichádza len sedem týždňov po zničujúcich útokoch na ropné zariadenia Abkajk a Churajs zo 14. septembra, ktoré znížili ťažbu v Saudskej Arábii o 5,7 milióna barelov, teda zhruba o polovicu. Dnešné oznámenie podľa agentúry Reuters podčiarkuje odhodlanie Saudskej Arábie vstup na burzu presadiť aj napriek týmto komplikáciám.

Aramco je najväčším producentom ropy na svete a na svetovej produkcii ropy sa podieľa zhruba desiatimi percentami. Korunný princ bin Salmán v roku 2016 vyhlásil, že firma má trhovú hodnotu okolo dvoch biliónov dolárov. Bankári a odborníci sa podľa Reuters domnievajú, že by Saudská Arábia mala znížiť cieľovú hodnotu zhruba na 1,5 bilióna dolárov). Aj v takom prípade by to však bolo o 50 percent viac, než je trhová hodnota súčasných dvoch najväčších spoločností Apple a Microsoft, ktoré sa pohybuje okolo jedného bilióna dolárov.