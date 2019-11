Predajne Kačka si už rozoberajú konkurenti

Skrachovaný reťazec Potraviny Kačka sa už postupne zbavuje svojich predajní. O ich kúpu prejavilo záujem viacero konkurenčných sietí. Zdá sa tak, že aspoň časť zamestnancov skrachovaného reťazca by si mohla čoskoro nájsť staronové zamestnanie pod inou značkou.

VIDEO: Do osudu skrachovaného reťazca zasiahol aj štát. Pozrite si vo videu, akým spôsobom.

Vybrané predajne chce prebrať spoločnosť Terno real estate. Tá v Bratislave prevádzkuje sieť predajní Kraj. "Proces prechodu vybraných predajní Kačka je v plnom prúde. Sme v štádiu rozpracovanosti viacerých projektov,“ potvrdil pre denník Pravda generálny riaditeľ spoločnosti Stanislav Čajka. Bližšie konkretizovať, o ktoré predajne majú záujem, však pre prebiehajúce rokovania nechcel. "Môžeme potvrdiť otvorenie prvých predajní v prvej polovici novembra tohto roku,“ povedal Čajka. Zdá sa tak, že nateraz čisto bratislavská sieť chce expandovať aj do iných regiónov. Pre denník Pravda to potvrdil aj jej generálny riaditeľ: "Naším cieľom je byť celoplošne fungujúcim slovenským reťazcom.“

Ďalším záujemcom o skrachované predajne je spoločnosť Kon-Rad, ktorá sa zaoberá veľkoobchodom potravín. Prevádzkuje však aj supermarket v Bratislave. Zdá sa, že svoje portfólio chce rozšíriť minimálne o zatvorenú predajňu Kačka v obchodnom dome Kocka v Modre. Inzerát na ponuku práce v potravinách Kocka sa už objavil na sociálnych sieťach s tým, že po novom pôjde o predajňu spoločnosti Kon-Rad.

Výpovede poštou

Koniec reťazca Kačka sprevádzajú stále zmätky. Viacerí už výpovede podali podľa paragrafu 69 – teda z dôvodu nevyplatenia mzdy. Pri takto podanej výpovedi sa pracovný pomer končí okamžite, pričom zamestnanec má nárok na odstupné vo výške dvoch mesačných platov.

Za zamestnancov sa postavil aj rezort práce, a to po tom, čo spoločnosť Potraviny Kačka rozposielala svojim ľuďom vzor na okamžité skončenie pracovného pomeru zo zdravotných dôvodov. Na to, že v takomto prípade môže ísť o neplatné výpovede, ako prvý upozornil denník Pravda. Takejto výpovedi totiž musí predchádzať predloženie lekárskeho posudku. A až keď firma nepreradí zamestnanca do 15 dní odo dňa od jeho predloženia na inú pre neho vhodnú prácu, môže zamestnanec skončiť.

Po dohode s ministerstvom práce začala správkyňa konkurznej podstaty Katarína Tkáčová rozposielať poštou dohody o skončení pracovného pomeru. A to tým, čo dovtedy výpoveď nedali sami. Dohoda obsahuje aj výplatu odstupného podľa odpracovaných rokov. Tkáčová počíta s vyplatením dávok do Vianoc, no ani podľa nej nie je nič isté. Tento postup odobrila aj predsedníčka odborov Simona Stieranková. Len takto sa ľudia dostanú k peniazom z garančného fondu alebo k podpore v nezamestnanosti či novej práci.

Len niečo vyše tritisíc eur

Garančná dávka však pokryje nároky toho-ktorého zamestnanca len do výšky 3 039 eur. V príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne potrebujú na jej získanie predložiť žiadosť o dávku garančného poistenia a potvrdenie zamestnávateľa.

"Ak toto tlačivo zamestnanec nemá, vyžiada si ho príslušná pobočka Sociálnej poisťovne buď od zamestnávateľa, respektíve správcu konkurznej podstaty alebo od predbežného správcu konkurznej podstaty,“ spresňuje Sociálna poisťovňa na svojom webe. Zamestnancom tiež radí sa hneď po podpise – najneskôr však do siedmich dní, prihlásiť aj na Úrade práce podľa miesta bydliska. Maximálna výška dávky v nezamestnanosti, ktorá sa môže vyplácať najviac šesť mesiacov, je okolo tisíc eur.

Návrh na konkurz podalo vedenie spoločnosti ešte koncom augusta. V aktuálnej situácii sú zamestnanci takzvanými nezabezpečenými veriteľmi, povedal generálny riaditeľ. Zákon však uprednostňuje ako prvých zabezpečených veriteľov – teda v tomto prípade banku.

To, že sieť má problém, bolo zrejmé už v polovici júna. Vtedy sa to ešte snažila zakryť prechodom na značku Kačka či akože dočasným zatváraním nerentabilných prevádzok. Do konca augusta však už z vyše tristo predajní zostalo len dvesto. V polovici septembra sa začal v Kačkách veľký výpredaj.