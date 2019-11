Štát zatlačil na banky, banky zase na ľudí

Nová vlna poplatkov prichádza hneď po tom, čo vláda oznámila, že predĺži bankový odvod a získa desiatky miliónov eur na sociálne opatrenia pred voľbami. Za prvých šesť mesiacov tohto roku zisky domácich finančných domov stúpli o 2,2 percenta a dosiahli 345,6 milióna eur.

Banky na Slovensku, ktorých matky sídlia v zahraničí, sa snažia udržať si vysoké zisky aj za cenu zvyšovania poplatkov. Napríklad Tatra banka najnovšie oznámila, že od 31. decembra znižuje úroky na sporiacich účtoch na rovnú nulu, z predošlých 0,01 percenta. Ľudia tak nezískajú pri sporení nič. Banka to zdôvodnila zmenou úrokov na medzibankovom trhu.

„Tento rok sme svedkami pomerne častých zmien bankových cenníkov. Stojí za nimi snaha bánk o zvýšenie ziskov z bankových poplatkov a zníženie nákladov na kamenné pobočky,“ povedal výkonný riaditeľ spoločnosti Finančný kompas Maroš Ovčarik. Klienti finančných domov si najčastejšie priplatia za tie služby, ktoré si môžu spraviť aj sami prostredníctvom internetbankingu alebo mobilbankingu.

„Finančné domy si čoraz viac peňazí pýtajú za realizovanie prevodných príkazov v papierovej forme či vybavenie rôznych dodatkov k zmluvám alebo vklad v hotovosti. Vysokými poplatkami znížený záujem o tieto služby totiž bankám umožní prevádzkovať pobočky s nižším počtom zamestnancov,“ dodal Ovčarik.

Práve nižšie mzdové náklady sú jedným z kľúčov k udržaniu vysokej ziskovosti slovenského bankového sektora. Za dobrými výsledkami bánk stoja rastúce výnosy z poplatkov, ktoré za posledný rok stúpli o 4,5 percenta, na 298 miliónov eur. V rovnakom období až o 11 percent klesli administratívne náklady a dosiahli hodnotu 231 miliónov eur.

S príchodom novembra mení svoj cenník VÚB banka. V tomto finančnom dome si klienti priplatia za výber hotovosti priamo v pobočke, ktorý stúpne z 3,5 na 4 eurá. Finančný dom takto ľudí motivuje na využívanie výberov z bankomatov. Ľudia si tiež priplatia, ak sa priamo v pobočke rozhodnú zrealizovať SEPA – europrevody, SEPA – inkasá či urgentné prevody v rámci VÚB banky. V tomto prípade stúpne poplatok z 2,30 na 3 eurá. Na druhej strane tento finančný dom zrušil poplatok za umorovacie konanie vkladových a depozitných certifikátov na doručiteľa, ktorý bol vo výške 33,20 eura. Banka tiež nebude od klientov pýtať trojeurový poplatok za zrušenie vkladnej knižky.

Extrémne lacné hypotéky

Od začiatku nového mesiaca svoje cenníky mení aj Prima banka. Z päťdesiat centov na rovné jedno euro sa zvýši poplatok za vloženie hotovosti priamo v pobočke banky. Ak bude peniaze na účet vkladať niekto iný ako majiteľ, musí počítať so zvýšením poplatku z 2 na 2,5 eura. Zdražovať sa bude aj výber hotovosti priamo v pobočke banky a v tomto prípade stúpne poplatok z 2 na 2,5 eura. Tretím finančným domom meniacim svoje cenníky v novembri je Poštová banka. V nej si ľudia viac priplatia za platobné služby realizované priamo v pobočke banky. Ak vloží peniaze na účet niekto iný ako majiteľ, musí počítať so zvýšením poplatku z 1,50 na 2,50 eura. Stúpne aj poplatok za vybavenie príkazu na úhradu, a to z 2 na 3 eurá.

V decembri musia počítať so zmenou cenníka klienti UniCredit Bank. V jej prípade stúpne z dvoch na štyri eurá poplatok za posielanie papierového výpisu z bankového účtu. V tomto prípade plánuje banka klientov motivovať k tomu, aby namiesto poštových služieb využívali radšej bezplatné on-line služby a PDF výpis z účtu si dali posielať na svoje emailové adresy. Ľudia si tiež viac priplatia za výber hotovosti priamo v pobočke banky a v tomto prípade stúpne zo 4 na 6 eur. V decembri pripravil pre svojich klientov jednu zmenu aj finančný dom Cetelem, ktorý zdvihne z jedného na 1,50 eura poplatok za vyhotovenie papierového výpisu zasielaného poštou.

Týmito opatreniami banky reagujú na dobu extrémne lacných pôžičiek. Aktuálne sa na Slovensku dá zobrať najlacnejšia hypotéka s ročným úrokom 0,68 percenta. Pri takomto vysokom úroku má 30-ročná hypotéka vo výške 100-tisíc eur mesačnú splátku 307 eur. Pár rokov dozadu finančné domy rovnako vysoký úver na bývanie predávali s ročným úrokom okolo troch percent a vtedajšia mesačná splátka dosahovala 422 eur.

Ceny bytov vyleteli hore

V minulosti finančné domy nižšími úrokmi okresané zisky riešili požičiavaním čoraz väčšieho objemu peňazí čoraz viac ľuďom. Výsledkom je, že slovenské domácnosti patria k najzadlženejším v celom regióne a ich spoločný dlh dosiahol hodnotu 38 percent hrubého domáceho produktu (HDP).

„Ešte v roku 2009 bola zadlženosť našich domácností druhá najnižšia v strednej a vo východnej Európe,“ upozornila Národná banka Slovenska. Regulátor finančného trhu v snahe zabrániť budúcim problémom s nesplácaním hypoték stanovil maximálnu výšku dlhov Slovákov. Každý jeden človek si môže dokopy od domácich bánk požičať maximálne osemnásobok svojho ročného príjmu. Ak niekto zarába v čistom 500 eur za mesiac, môže mať dlhy vo výške 48-tisíc eur. Ten, čo v čistom zarába 1 200 eur, si môže od domácich bánk požičať až 115 200 eur.

Národná banka Slovenska zároveň zrušila stopercentné hypotéky a nadpriemerne zarábajúci ľudia si môžu zobrať hypotéku pokrývajúcu 90 percent kupovanej nehnuteľnosti. V prípade bežne zarábajúcich ľudí je to ešte prísnejšie a finančné domy im požičajú sumu dosahujúcu len 80 percent kupovaného bytu alebo domu.

Napriek tomu sa na Slovensku stále prudko zvyšujú ceny bytov aj domov. Starší štvorizbový byt sa v bratislavskej časti Karlova Ves pred siedmimi rokmi predával za 89-tisíc eur, a aktuálne je až za 150-tisíc eur. Podobne prudký rast zaznamenali aj iné priemyselne rozvinuté časti Slovenska s dostatkom pracovných príležitostí. V roku 2012 sa starší štvorizbový byt v meste Nitra dal kúpiť za 60-tisíc eur, a v roku 2019 až za 90-tisíc eur.

Za lacnými pôžičkami stojí Európska centrálna banka, ktorá už v novembri opäť štartuje tlačenie peňazí a každý rok plánuje vytlačiť 20 miliárd nových eur. Zároveň finančné domy musia za krátkodobé uloženie peňazí platiť záporný úrok vo výške mínus 0,5 percenta. Aj preto talianska UniCredit otvorene hovorí o tom, že od začiatku budúceho roka zavedie mínusové úroky na vklady nad 100-tisíc eur. Talianska matka môže toto opatrenie nariadiť aj slovenským pobočkám.