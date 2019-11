Roboty ťahajú Európu a sú z Oravy

VIDEO: Pozrite sa, ako robot nahradí robotníka

„Problém s nedostatkom ľudí sa nemusí riešiť dovozom pracovnej sily zo zahraničia. Nasadením kolaboratívnych robotov dokážu podniky zvládnuť čoraz viac zákaziek aj s existujúcim počtom zamestnancov,“ povedal Dávid Gurčík, vedúci kolaboratívnej robotiky v spoločnosti MTS (Modern Technology Systems). Robotické ramená efektívne nahrádzajú ľudí pri jednoduchých manuálnych činnostiach, ako je skrutkovanie, rezanie, zváranie či nakladanie na palety.

Najnovší model UR16e dokáže bez problémov manipulovať s výrobkami vážiacimi do 16 kilogramov. Menšia nosnosť je daňou za schopnosť robotov spolupracovať s ľuďmi priamo na výrobnej linke. "Ak robot počas práce narazí do zamestnanca, okamžite zastaví a pokračuje, až keď mu opäť nikto nestojí v ceste. To by fyzikálne nebolo možné pri prenášaní výrobkov s obrovskou hmotnosťou, ktoré majú veľkú zotrvačnosť pohybu,” dodal Gurčík. Na prácu s ťažkými produktmi sa už používajú obrovské robotické ramená napríklad od nemeckej firmy Kuka. Tie neprestanú pracovať, ani keď sa v ich výrobnej dráhe ocitne človek, a preto bývajú väčšinou umiestnené v ochranných klietkach.

Na 10-tisíc Slovákov 165 robotov

Menšie kolaboratívne roboty sú vhodné na priamu spoluprácu s človekom. „Pre odstránenie psychologickej bariéry v jednom závode počas obedňajšej prestávky robot čapuje a podáva zamestnancom nápoje. Ľudia potom nemajú problém spolupracovať s robotmi aj priamo na výrobnej linke. Obrovskou výhodou kolaboratívnych robotov je aj jednoduché programovanie pomocou priloženého tabletu,“ priblížil Pavel Bezucký, regionálny manažér Universal Robots.

Aj laik dokáže jednoduchú výrobnú operáciu spočívajúcu v skrutkovaní prichádzajúcich dielov naprogramovať približne za desať minút. "Firmám vďaka jednoduchému programovaniu odpadajú vysoké náklady na preškoľovania existujúcich zamestnancov,” dodal Bezucký.

Vo svete patrí Slovensko k lídrom v nasadzovaní robotických technológií a v aktuálnom rebríčku International Federation of Robotics sa nachádza na 16. mieste. Najviac robotov pracuje v čínskych fabrikách, nasleduje Japonsko, USA, Južná Kórea a Nemecko. Na priblíženie, kým ešte v roku 2016 pripadalo na 10-tisíc slovenských zamestnancov 135 robotov, vlani to bolo už 165 robotov.

Za masívnou automatizáciou stoja hlavne veľké automobilové závody, kde v niektorých výrobných halách už dnes pripadá jeden robot na jedného zamestnanca. Naopak, menšie firmy sa skôr bránia väčšej automatizácii a výrobné problémy riešia tvrdým lobingom za dovoz lacnej pracovnej sily z krajín nachádzajúcich sa mimo Európskej únie. V prípade krízy totiž agentúrni zamestnanci takmer okamžite opúšťajú výrobné haly podnikov, ale roboty ostanú a zaplatené peniaze firmám už nikto nevráti.

Lídrom je Čína

Cena jedného kolaboratívneho robota sa v závislosti od konkrétneho typu pohybuje od 20-tisíc do 39-tisíc eur. Pri takejto vysokej cene sa firme peniaze v podobe úspory mzdových nákladov vrátia za jeden až dva roky. No z dlhodobého pohľadu práve roboty umožňujú podnikom dosiahnuť vyššiu produktivitu pri nižších nákladoch a vytvárajú tak priestor na zvyšovanie miezd existujúcich zamestnancov. Preto je napriek dostatku lacnej pracovnej sily práve Čína celosvetovým lídrom v automatizácii priemyselnej výroby.

V oravskej obci Krivá založili traja Slováci ešte v roku 1996 spoločnosť MTS. Firma je zameraná na automatizáciu výrobných procesov priemyselných podnikov a predaj montážnej techniky. Medzi jej zákazníkov patria veľké spoločnosti ako Foxconn Slovakia, ITW Poland či Hella. „Aktuálne s 360 zamestnancami pracujeme približne na 20 rôznych projektoch. Priamo vo vývoji zamestnávame približne 40 ľudí a pre rastúce objednávky staviame novú výrobnú halu v Liptovskom Mikuláši,“ priblížil riaditeľ MTS Peter Laurinčík. Najviac zákaziek na zhotovenie výrobných liniek má spoločnosť od firiem pôsobiacich v automobilovom priemysle a cena jednej objednávky môže presiahnuť aj milión eur. Podľa údajov zverejnených na Finstat mala spoločnosť MTS v minulom roku obrat 37,3 milióna eur a zisk 2,9 milióna eur.

Výrobná hala na Orave, ktorá na mieru zmontuje výrobné linky. Autor: Branislav Toma, Pravda

Vzácny rodinný podnik

Úspešná slovenská firma sa stále považuje za rodinný podnik, a preto v nej stále nezaviedli nočné zmeny. „Ani ja by som kvôli rodine nechcel do práce chodiť v noci, a tak do toho nenútim ani našich zamestnancov. Vo firme nám tak roky funguje len denná a poobedná zmena,“ povedal Laurinčík. Ten si budúci rast sľubuje od čoraz väčšieho nasadzovania kolaborativnych robotov v slovenskom priemysle.

„Pri nich je našou pridanou hodnotou napríklad to, že k nim vieme naprogramovať ovládanie pomocou slovenského jazyka. Vďaka tomu nie je potrebné na prácu s nimi ovládať cudzie jazyky,“ dodal Laurinčík.

Universal Robots je dánska firma podporovaná americkým kapitálom. Spoločnosť MTS je zas príkladom úspešnej slovenskej firmy nachádzajúcej sa v odľahlej časti Slovenska bez vybudovanej diaľničnej siete. Aktuálne je práve vďaka takýmto podnikom miera evidovanej nezamestnanosti v okolí Dolného Kubína na úrovni 4,41 percenta a z miestneho úradu práce môže do zamestnania nastúpiť 874 ľudí.