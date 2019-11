Cezpoľní v Petržalke ignorujú novú parkovaciu politiku. Pozrite si video

VIDEO: Pozrite si, ako cezpoľní ďalej parkujú na miestach pre Petržalčanov.

Na nových, modro vyznačených parkovacích miestach môžu stáť len Petržalčania alebo ľudia, ktorí sa prihlásili do Petržalky na trvalý pobyt, alebo na takzvaný administratívny pobyt. Hlavným cieľom parkovacej politiky je regulácia parkovania v Petržalke a zvýhodnenie Petržalčanov pred ľuďmi, ktorí trvalý pobyt v Petržalke nemajú.

Pilotný parkovací systém bol v Petržalke spustený od 1. novembra a z časti Dvory sa postupne rozširuje na celé územie. Keďže však v tom období bolo mnoho ľudí na sviatky mimo Bratislavy, s parkovaním v prvé dni problém nebol. Parkovacia realita sa tak ukazuje práve od pondelka, keď sa ľudia vrátili domov.

TV Pravda sa bola na „modré parkoviská“ pozrieť. Väčšina zaparkovaných áut mala bratislavské ŠPZ, no našli sa aj autá z Detvy, zo Senca či zo Žiliny. Nerezidenti mohli požiadať o prihlásenie sa na administratívny pobyt v Petržalke od polovice októbra a tí, ktorí tak spravili, už môžu tiež stáť na modrých parkovacích miestach zadarmo.

Nerezidenti môžu v Petržalke parkovať zadarmo v čase od 8.00 do 18.00 a cez víkendy, pokiaľ sa zaregistrovali do príslušnej aplikácie. V súčasnosti je podľa mestskej časti prihlásených na administratívny trvalý pobyt približne sto ľudí.

„Oveľa viac ľudí sa však prihlasuje na normálny trvalý pobyt do Petržalky, v súčasnosti tak urobí okolo 300 ľudí každý týždeň,“ uviedol hovorca Petržalky Radovan Choleva.

Označených je už 4-tisíc parkovacích miest

Nové parkovacie miesta vyhradené pre Petržalčanov sa vyznačujú postupne, no stále nie je vyznačená celá mestská časť. Termín vyznačenia celej Petržalky však podľa Cholevu závisí od počasia. V prvej etape sa vyznačujú dočasné parkovacie miesta na parkoviskách a v ďalších etapách sa pridajú aj kolmé parkovacie miesta a tiež parkovacie miesta pri cestách.

„Označené sú už takmer všetky parkoviská v časti Dvory a v súčasnosti sa už čiarajú parkoviská v časti Lúky. Vyznačených modrou farbou je približne 4¤000 parkovacích miest,“ dodal Choleva.

Po spustení rezidenčného parkovania a vytvorení miest rezidenčného parkovania bude možné parkovať len na vyznačených miestach, ktoré sú určené pre rezidentov. Mnoho áut však ešte v dnešných dňoch parkuje aj mimo nich, prosto sa na vyznačené miesta nezmestia.

Hovorca Mestskej polície Peter Pleva však upozornil na to, že „ak bude motorista parkovať mimo týchto vyznačených miest, prípadne nebude rezident, dopúšťa sa priestupku proti bezpečnosti a plynulosti v cestnej premávke a môže byť na mieste riešený blokovou pokutou do výšky 50 eur“.

V noci parkovné euro za hodinu

Ľudia s trvalým pobytom mimo Petržalky budú od šiestej hodiny večer do ôsmej hodiny ráno, mimo víkendu, platiť jedno euro za každú začatú hodinu parkovania. Parkovanie od siedmej večer do ôsmej ráno ich tak vyjde na 13 eur a za 5-dňový pracovný týždeň takto zaplatia 65 eur.

Celý systém kontroly by mal byť digitalizovaný a Petržalka podľa jej starostu Jána Hrčku vyhradila peniaze na posilnenie Mestskej polície a chce kúpiť aj väčšie množstvo „papúč“. Na začiatku mestská časť plánuje začať dohováraním, no pri opakovanom porušovaní prídu sankcie či odtiahnutie vozidla.

Prvé muchy parkovacej politiky sa však ukazujú už pár dní po jej zavedení. Na denník Pravda sa obrátil čitateľ, ktorý má problém s registráciou do parkovacieho systému kvôli tomu, že majú s manželkou jednu spoločnú e-mailovú adresu, pričom každý vlastní svoje auto. Zaregistrovať dve autá na rovnaký e-mail sa im nepodarilo.

„Vraj sa nemôžem zaregistrovať, pretože moju e-mailovú adresu už v systéme majú. Nevedel som, že registrácia vozidla je podmienená aj vlastnou e-mailovou adresou,“ uviedol. Ďalším problémom je podľa neho aj to, že mu bola registrácia do systému zamietnutá z dôvodu, že zadal do systému aj svoj titul.

„Automaticky som si zadal titul, no po pár dňoch mi prišla správa, že moju registráciu zamietli a vyzvali ma na to, aby som titul odstránil. Taktiež mám auto na firmu, ktorej som konateľom, a nezamestnávam žiadnych ľudí. Na to, aby som mohol auto registrovať, som musel doložiť na sekretariát písomné potvrdenie o tom, že mám povolenie od majiteľa firmy (ktorým som ja) na používanie motorového vozidla,“ dodal.