Šejkovia porazia aj Apple

Spoločnosť Saudi Aramco patrí kráľovskej rodine. Korunný princ Mohammad bin Sálman chce v nasledujúcom desaťročí posunúť hospodárstvo svojej krajiny od nerastných surovín pomocou programu, ktorý má názov Vízia 2030.

„Prakticky polovica hrubého domáceho produktu (HDP) kráľovstva je tvorená ropným priemyslom. V počiatočnej verejnej ponuke (IPO) by sa mali umiestniť 1 až 2 percentá Saudi Aramco, pričom sa očakáva, že v najbližších rokoch by potom mala kráľovská rodina predávať ďalšie akcie,“ hovorí analytik Boris Tomčiak z Finlordu.

Predpokladané obchodovanie s akciami Saudi Aramco sa má začať budúci mesiac. Najziskovejší podnik na svete plánuje predať svoje akcie na saudskej burze cenných papierov v Rijáde investorom. Saudská Arábia má druhú najväčšiu dennú produkciu ropy na svete, taktiež má monopol na všetku ťažbu ropy v krajine.

„Toto je ten pravý čas pre nás,“ povedal predseda Yasir Al-Rumayyan na tlačovej konferencii v sídle spoločnosti Aramco v meste Dhahran. Prvotný plán bol predať 5 percent akcií spoločnosti na medzinárodných a domácich trhoch. Návrh však neprešiel a spoločnosť sa dohodla na predaji približne 2 percent akcií. Už pri predaji 1 percenta svojich akcií by si prilepšilo Aramco a teda aj Saudská Arábia o 15 miliárd dolárov. Zahraniční bankári odhadujú hodnotu Aramca na približne 1,5 bilióna dolárov. Po predaji akcií na trhu by sa teda stala najcennejšou verejnou spoločnosťou na svete a prekonala by aj súčasného lídra, americký Apple.

Vyššie ceny ropy však čakať nemusíme, keďže saudskoarabská ekonomika je stále závislá od vývoja ropy na svetových trhoch, zmeny sa teda najbližších 10 rokov neočakávajú. „Zásoby ropy v Saudskej Arábii sú pri súčasnej úrovni ťažby na približne 60 rokov. Preto je najvyšší čas, aby Saudská Arábia postupne menila zameranie svojej ekonomiky na iné odvetvia,“ dodáva Tomčiak. Financie z predaja akcií Saudská Arábia využije na rozvoj v turizme či službách. Rozmach v priemysle sa očakáva aj v obnoviteľných zdrojoch, napríklad v slnečných elektrárňach.

Spoločnosť za prvých deväť mesiacov v tomto roku vykázala zisk vo výške 68 miliárd dolárov, v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2018 poklesla o 18 percent. Celkový zisk za minulý rok bol 111 miliárd dolárov.

Zmeny v ekonomike krajiny nastávajú postupne. „Napríklad podiel turistického ruchu by sa v najbližších pätnástich rokoch mohol pri implementácii všetkých opatrení zvýšiť z troch percent na 10 percent HDP. Saudská Arábia taktiež plánuje posilňovať petrochemický priemysel a malé podnikanie,“ hovorí Tomčiak. Minister cestovného ruchu Ahmad al-Khateeb to označil za „historický okamih“ pre krajinu.

Ropné kráľovstvo plánuje využiť investície najmä v cestovnom ruchu. V septembri kráľovstvo otvorilo svoje brány turistom, zaviedlo víza pre 49 krajín a uvoľnili sa aj prísne pravidlá obliekania pre ženy. Krajinu doposiaľ navštevovali skôr moslimskí pútnici do svätých miest Mekka a Medina či podnikatelia. Saudská Arábia sa totiž snaží o zmenu ekonomiky – chce sa odkloniť od nerastného bohatstva a zlepšiť cestovný ruch.