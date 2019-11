Po Belgičanoch slovenský druhý pilier opustili aj Holanďania

Za posledných osem rokov opustili domáci trh súkromných penzií belgická a holandská finančná skupina. Druhý pilier zatiaľ nenaplnil nielen sny o vysokých švajčiarskych dôchodkoch a svoje očakávania ohľadne výšky finančných ziskov prehodnocujú aj niektoré nadnárodné finančné skupiny. S príchodom nového mesiaca skončila na slovenskom trhu Dôchodková správcovská spoločnosť (DSS) Aegon, ktorej klientov v obchode roka získala DSS NN.

"Zo spojenia oboch dôchodkových správcovských spoločností budú benefitovať predovšetkým naši klienti,“ ubezpečil generálny riaditeľ NN Slovensko Peter Brudňák. Jedine klienti tejto spoločnosti si môžu vybrať až z dvoch indexových fondov. "Index Euro sleduje európsky akciový index EURO STOXX 50 a Index Global zas kopíruje celosvetový index MSCI World EUR,“ vysvetlila hovorkyňa DSS NN Daniela Tomášková. Fond sledujúci európske akcie má od svojho vzniku priemerný ročný výnos nad 8 percent a jeho americký konkurent až nad 10 percent. Posledné roky totiž americké firmy dosahujú o niečo vyššiu ziskovosť ako ich európski konkurenti.

Nie je fond ako fond

V II. pilieri má približne 1,5 milióna Slovákov investovaných viac ako 9,2 miliardy eur. Ľudia majú väčšinu peňazí investovaných v bezpečných dlhopisových fondoch, ktorých priemerné ročné výnosy sú od 1,73 percenta do 2,72 percenta. Menšie zárobky sú kompenzované povinnosťou dôchodkových správcovských spoločností doplatiť vzniknuté straty z vlastných peňazí. V zmiešaných, akciových aj indexových fondoch takáto povinnosť nie je a prípadné straty si ľudia platia z vlastných peňazí. Vyššie riziko má byť kompenzované aj vyššími výnosmi a priemerné ročné výnosy zmiešaných fondov sa pohybujú od 2,83 do 3,21 percenta, akciových od 2,25 do 4,03 a indexových od 8,22 do 10,38 percenta.

Odchod holandskej finančnej skupiny zo slovenského trhu sa začal ešte začiatkom roka po tom, ako NN Group úspešne skončila akvizíciu Aegon Slovensko. V súvislosti s touto transakciou sa NN dôchodková správcovská spoločnosť k 1. novembru 2019 zlúčila s Aegon dôchodkovou správcovskou spoločnosťou. Začiatkom mesiaca tak v II. pilieri prišlo k presunu majetku v objeme takmer 750 miliónov eur.

Dnes už bývalí klienti Aegonu nemusia v súvislosti s prechodom do NN nahlásiť zmenu DSS-ky svojmu zamestnávateľovi ani Sociálnej poisťovni. "Všetky potrebné kroky či nahlásenia sme vykonali za klienta,“ ubezpečila Tomášková. Pozor si musia dať jedine tí ľudia, ktorí si dobrovoľne odvádzajú peniaze do II. piliera. "Zlúčením spoločností Aegon DSS a NN DSS sa od 1.11.2019 menia platobné údaje pre úhradu dobrovoľných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, ktoré uhrádzajú klienti individuálne,“ povedala Tomášková. O tejto zmene boli všetci klienti informovaní listom.

VIDEO: Ako je to s dedením peňazí v II. pilieri starobného dôchodkového sporenia? Aký typ dávky si vybrať, aby sme z našetrenej sumy vyťažili čo najviac? S Marošom Ovčarikom zo spoločnosti Partners Investments o dôchodkoch z II. piliera.

Zisky aj straty správcov penzií

Aegon nie je prvou finančnou skupinou opúšťajúcou slovenský finančný trh. Ešte v roku 2011 sa zo systému súkromných dôchodkov porúčala belgická finančná skupina KBC, ktorá predala všetky akcie DSS ČSOB konkurenčnej Poštovej banke. Za rozhodnutím predať stáli niekoľkoročné straty, ktoré podľa údajov spoločnosti Finstat dosiahli v roku 2010 hodnotu 1,13 milióna eur. Pod vedením Poštovej banky sa DSS-ka dostala do zisku v roku 2013 a odvtedy sa jej plusové hospodárske výsledky pohybovali od 235-tisíc eur do 1,4 milióna eur.

Za zlými hospodárskymi výsledkami stojí samotný rozbeh súkromných penzií. Dôchodkové správcovské spoločnosti v roku 2005 vyplácali finančným poradcom províziu 3-tisíc korún (99,60 eura) za každého jedného človeka, ktorého presvedčili na vstup do II. piliera. Výsledkom bolo, že do II. piliera sa rozhodlo vstúpiť 1,5 milióna Slovákov a DSS-ky vyplatili za verbovanie ľudí odmeny pohybujúce sa v desiatkach miliónov eur.

Investované peniaze sa mali zahraničným finančným skupinám vrátiť prostredníctvom poplatkov z investovania peňazí na svetových finančných burzách. Lenže plánované zárobky zrušil v roku 2008 príchod najväčšej finančnej krízy súčasnosti a vysoké poplatky aspoň čiastočne osekala štátna regulácia. Navyše neustále otváranie II. piliera pripravilo dôchodkové správcovské spoločnosti o značné zdroje, až sa v roku 2011 finančná skupina KBC rozhodla predať DSS ČSOB.

Aegon sa svoju Dôchodkovú správcovskú spoločnosť rozhodol predať NN v ekonomicky dobrých časoch. Navyše, táto DSS-ka je podľa údajov od spoločnosti Finstat neustále v zisku, ktorý sa za posledných desať rokov pohyboval v rozmedzí od 558-tisíc do 2,7 milióna eur. O predaji spoločnosti rozhodli holandskí akcionári. "Táto dohoda je ďalším krokom k racionalizácii našej geografickej stopy a sústredeniu zdrojov na kľúčové trhy,“ uviedol Alex Wynaendts, generálny riaditeľ koncernu Aegon. Pod jeho vedením NN predala nielen slovenskú dôchodkovú správcovskú spoločnosť, ale aj životnú poisťovňu a Aegon Poisťovňu Česká republika.