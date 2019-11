Hnutie Sme rodina podporuje zvýšenie bankového odvodu, ale chce zmenu pri účte zadarmo

Líder Boris Kollár v utorok uviedol, že hnutie zahlasuje v parlamente za zvýšenie odvodu pre banky. Podľa neho je však potrebné upraviť podmienku príjmu pri účte zadarmo. Zvýšením odvodu totiž podľa Kollára opäť banky zvýšia poplatky a ľudia z vyššieho odvodu nebudú mať nič. „Sme za to, že odvod treba zvýšiť aj zaň zahlasujeme. My ale chceme pomáhať, tí ostatní musia, lebo im tečie do topánok. Jediné rozumné riešenie, ktoré je schopné pokryť tieto nehorázne poplatky a vymaniť ľudí z nich, je zvýšenie sumy, ktorá je v súčasnosti platná, aby si mohli otvoriť účet bez poplatku,“ doplnil Kollár.

Maximálny mesačný príjem pri tomto účte s nulovým poplatkom by mal byť podľa hnutia 1250 eur. „Pokryjeme tak drvivú väčšinu občanov,“ tvrdí Kollár. Zároveň je presvedčený, že banky sa zvýšeniu odvodu môžu prispôsobiť. „Ešte viac o 100 % zvýšia poplatky a opäť na to doplatí bežný človek. Treba chrániť ľudí,“ vyhlásil Kollár s tým, že takéto opatrenie by ochránilo všetkých nízkopríjmových občanov. Hnutie avizovalo, že ak príde do parlamentu návrh na zvýšenie bankového odvodu určite k nemu predloží pozmeňujúci návrh.

Predseda Smeru Robert Fico v utorok avizoval, že vláda by sa mala v stredu (6. 11.) zaoberať návrhom, aby bankový odvod od budúceho roka vzrástol z 0,2 % na 0,4 % z hodnoty pasív bánk znížených o sumu vlastného imania. V budúcom roku by mal do štátneho rozpočtu priniesť približne 120 – 130 miliónov eur.