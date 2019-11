Minister financií Ladislav Kamenický v návrhu budúcoročného rozpočtu klame, tvrdí SaS

Diera vo verejných financiách sa tento rok podľa Viskupiča stále zväčšuje aj napriek prísľubom ministra financií, že vláda bude šetriť. Aj Rada pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ) podľa neho odhaduje, že deficit verejného rozpočtu bude tento rok približne 1,2 miliardy eur, čo je oproti odhadu z minulého mesiaca asi o 60 miliónov eur viac.

Minister financií Kamenický podľa Viskupičových slov nezvláda svoju úlohu. „Sledujeme rozpad verejných financií v priamom prenose. Čo je však najhoršie, táto situácia nie je spôsobená tým, že by boli výpadky príjmov štátneho rozpočtu. Spomaľovanie ekonomiky sa zatiaľ ešte neprejavuje na príjmoch rozpočtu, tie sa plnia. Problém je v tom, že vláda nevie šetriť. Rozpočtové výdavky rastú raketovým tempom a pán minister nemá schopnosti niečo urobiť,“ povedal Viskupič.

Kamenický podľa Viskupiča nesie osobnú zodpovednosť napríklad aj za to, že predpokladám na jeho popud bolo dvakrát zablokované rokovanie Výboru NR SR pre financie a rozpočet, kde sa poslanci chceli pýtať, ako sa vyvíjajú financie a ako to bude s rozpočtom na budúci rok. „V tejto súvislosti SaS vyzýva pána ministra (financií), aby vo zvyšnom čase, do konca roka, urobil maximum pre zníženie hroziaceho deficitu a odvrátil Slovensko od gréckej cesty,“ podčiarkol Viskupič. ČR mala podľa neho napríklad posledný deficitný rozpočet v roku 2015, odvtedy tri roky hospodári prebytkovo.

Deficit verejných financií by sa mohol v tomto roku vyšplhať na 1,27 % hrubého domáceho produktu (HDP), ak vláda neprijme dodatočné opatrenia. Upozornila na to Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť (KRRZ) vo svojom októbrovom semafore.

KRRZ uviedla, že celková výška rizík pre rozpočtované saldo verejnej správy ostáva vysoká. Oproti septembrovej prognóze prišlo k zhoršeniu odhadu o 56 miliónov eur. „K rastu deficitu prispel najmä vývoj v zdravotníctve a faktory spôsobené zmenami na základe benchmarkovej revízie národných účtov uskutočnenej v rámci jesennej notifikácie Eurostatu, ktoré boli čiastočne kompenzované úsporami v štátnom rozpočte,“ uviedla KRRZ.

Vláda 14. októbra schválila návrh rozpočtu, ktorý počíta v tomto roku s deficitom na úrovni 0,68 % HDP a v budúcom roku by mal byť 0,49 % HDP. Hrubý dlh verejnej správy by mal klesať. V tomto roku by mal dosiahnuť 47,9 % HDP a dostane sa tak pod dolné sankčné pásmo. Návrh rozpočtu predpokladá, že hrubý dlh bude klesať o ďalších 3,1 percentuálneho bodu (p. b.) HDP v budúcom roku a na konci horizontu by mal byť na úrovni 44,8 % HDP.