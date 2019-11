Rajtár vidí za eKasou podvod, finančná správa poslancove zavádzanie

„Bývalý vedúci colnej stanice SCÚ Bratislava Milan Guťan je konateľom spoločnosti CHDU, s.r.o. Branislav Slovák je bývalý šofér Daniela Čecha, viceprezidenta finančnej správy a zároveň 100-percentný spoločník v CHDU, s.r.o. Daňová poradkyňa CHDU, s.r.o. Adriana Plešková pôsobila zasa ako riaditeľka odboru daňovej metodiky na finančnom riaditeľstve,“ povedal Rajtár, podľa ktorého je projekt online eKasy od začiatku šitý na mieru účelovej eseročke.

Témou bezpečnosti eKasy by sa mal podľa Rajtára zaoberať aj finančný výbor. „Budeme žiadať ministra financií Ladislava Kamenického (Smer-SD) a prezidentku finančnej správy Lenku Wittenbergerovú o podrobnú informáciu s dôrazom na to, kto a s akým výsledkom testoval bezpečnosť systému,“ podčiarkol poslanec.

Podľa finančnej správy Rajtár opäť prezentoval zavádzajúce informácie. „Tak ako Daniel Čech nikdy nebol viceprezidentom finančnej správy, tak ani CHDU, s.r.o. nikdy nedostala žiadnu certifikáciu, čo sme už viackrát, aj poslancovi Rajtárovi na jeho dopyty, uviedli. Finančná správa totiž certifikuje iba program, ktorý zabezpečuje komunikáciu pokladnice so serverom eKasy, nie chránené dátové úložisko samostatne,“ uviedla v reakcii na Rajtárove vyjadrenia hovorkyňa finančnej správy Ivana Skokanová.

Finančná správa podľa jej slov nemá žiadny nadštandardný vzťah k tejto spoločnosti. Spoločnosť je jedným z viac ako desiatky dodávateľov chráneného dátového úložiska. Spoločnosť dodávajúcu chránené dátové úložiská si vyberá konkrétny dodávateľ pokladničného riešenia, nie finančná správa.

Menované osoby podľa Skokanovej odišli z finančnej správy tri roky pred spustením projektu eKasa. Patria medzi viac ako 500 bývalých zamestnancov, ktorí ročne odídu z finančnej správy, mnohí z nich do súkromnej sféry. Finančná správa nemá na ich súkromné rozhodnutia žiaden vplyv a na druhej strane, títo bývalí zamestnanci a ich účasť v súkromných spoločnostiach ani nevplývajú na rozhodnutia finančnej správy.

Systém eKasa nie je plne funkčný, kvôli bezpečnostnej chybe štát môže prichádzať o veľké peniaze. Myslí si to mimoparlamentná strana Za ľudí, ktorá prostredníctvom trojice Juraj Šeliga, Tomáš Meravý a Tomáš Smutný podala podnet na finančnú správu. Juraj Šeliga očakáva, že výbor pre financie a rozpočet si predvolá ministra financií Ladislava Kamenického a šéfku finančnej správy Lenku Wittenbergerovú. Pýtať by sa ich mal na konkrétne termíny a riešenia tak, aby štát neprichádzal kvôli bezpečnostnej chybe o financie a neumožňoval podvody na daniach.

Podľa Za ľudí finančná správa tvrdí, že prípadných podvodníkov dokáže identifikovať do 48 hodín. „Nie je to tak,“ vysvetlil Smutný. Do 48 hodín by finančná správa identifikovala podvody vtedy, ak by systém fungoval. Momentálny stav umožňuje obchodníkom vydávať falošné bločky tak, že do finančnej správy informácia o nich nikdy nepríde. Ak si bude chcieť občan bloček skontrolovať v aplikácii Over doklad, ani tak na nič nekalé nepríde. Systém mu „vyhodí“ hlásenie, že blok ešte nebol registrovaný, čo sa však bežne môže stať aj originálnemu pokladničnému blo­ku.

Šeliga upozornil, že celá kauza eKasa ma ešte ďalší rozmer. Aj pri tomto verejnom obstarávaní existujú podozrenia z korupcie. Opoziční poslanci za SaS už dávnejšie upozornili na to, že na softvéri pre eKasu zarobí neznáma firma, ktorá má blízko k ľuďom z finančnej správy, najmä k Františkovi Imreczemu a k Robertovi Kaliňákovi.