Čína zvažuje, že kúpi podiel na saudskej rope

Čínske štátom vlastnené firmy a inštitúcie rokujú o tom, že by investovali do prvotnej ponuky akcií Saudi Aramco celkovo 5 miliárd až 10 miliárd USD. Saudská Arábia sa totiž snaží zabezpečiť prísľuby od spriatelených vlád, aby podporili rekordné IPO.

Medzi záujemcami, ktorí rokujú o nákupe akcií v rámci IPO, je aj pekinský fond Silk Road Fund, uviedli zdroje, ktoré chceli zostať v anonymite. Pripojiť by sa mohli aj ďalšie čínske fondy a štátne firmy.

Čínsky prezident Si Ťin-pching sa snaží zvýšiť politický vplyv Číny a oživiť staré obchodné trasy v rámci iniciatívy Novej hodvábnej cesty. Investícia do Saudi Aramco by utužila väzby so Saudskou Arábiou, a tiež by umožnila Číne profitovať z rastúcich cien ropy.

O investícii do IPO saudskoarabského koncernu v uplynulých mesiacoch rokovali aj čínska štátna ropná spoločnosť Sinopec Group rovnako ako štátny investičný fond China Investment Corp., uviedli zdroje. Koľko nakoniec investuje každá z firiem, bude závisieť od čínskej vlády.