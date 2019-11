Slováci menej cestujú za prácou, už tak neláka ani Bratislava

Situácia sa začína zlepšovať aj v krajoch, kde sú stále hladové doliny, ako je Košický a Prešovský kraj. V Prešove a okolí podľa prieskumu spoločnosti Profesia aktuálne 77 percent uchádzačov hľadá prácu v mieste bydliska, čo je síce najmenší podiel zo všetkých krajov, ale za posledné dva roky sa podiel zvýšil o dva percentuálne body. Najlepšie sú na tom Bratislavčania, z ktorých len dve percentá si hľadá prácu mimo bydliska.

Rok 2019 sa nesie v duchu pribúdania pracovných pozícií na celom Slovensku, nielen v Bratislavskom kraji. Profesia informovala, že nárast pracovných miest bol cielený v okresoch mimo krajských miest. „Vo väčšine krajov na Slovensku sme tak oproti roku 2017 zaznamenali zvýšený záujem o prácu v regióne bydliska,“ uvádza analýza.

Bratislava už nie je v kurze tak, ako tomu bolo kedysi. Podiel uchádzačov z radov cezpoľných, ktorí chcú pracovať v Bratislave, klesá, a to najmä u Košičanov, ktorých je iba 9 percent, následne sú to Žilinčania (13 percent). V prípade Trnavského kraja stále menej ako polovica ľudí je ochotných dochádzať za prácou do hlavného mesta, vyplýva z analýzy.

Izba ako benefit

Viaceré spoločnosti pôsobiace na Slovensku potrebujú zamestnancov, a teda im poskytujú aj rôzne benefity vo forme dopravy či ubytovania. „Volkswagen Slovakia zabezpečuje ubytovanie zamestnancom zo vzdialenejších regiónov, ktorí nemôžu denne dochádzať za prácou. Vo vzdialenosti do 150 km od Bratislavy využívajú tisíce zamestnancov zmluvnú dopravu do a z práce,“ opisuje hovorkyňa Volkswagenu Slovakia Lucia Kovarovič Makayová. Automobilka Volkswagen ponúka ubytovanie pomocou príspevku zo svojho sociálneho programu v piatich bratislavských ubytovniach. „Tento benefit využívajú stovky zamestnancov. Výška príspevku závisí od typu ubytovne, druhu izby a vzdialenosti od závodu,“ dodala.

Poskytovanie ubytovania zamestnanci firiem vnímajú ako benefit k ich práci, ak nebývajú blízko pracoviska. „Pokiaľ chcú prilákať zamestnancov z iných regiónov, ubytovanie môže byť zaujímavý benefit,“ hodnotí Maroš Ovčarik z Finančného kompasu. „Ide však o nákladný aj logisticky pomerne komplikovaný benefit,“ dodal.

U. S. Steel ubytovanie neposkytuje

Automobilka Kia Motors Slovakia, ktorá pôsobí na severe Slovenska, poskytuje zamestnancom aj príspevok na hypotekárny úver vo výške 36 eur počas piatich rokov. „Našim zamestnancom poskytujeme ako benefit príspevok na ubytovanie vo výške 75 eur počas šiestich mesiacov, ak má trvalý pobyt vo vzdialenosti 100 km a viac,“ uviedol hovorca Kia Motors Slovakia Ján Žgravčák. Na východnom Slovensku pracujú najmä domáci. „Zamestnanci našej firmy sú obyvatelia Košíc a okolitého regiónu, preto ubytovanie zamestnancom neposkytujeme,“ hovorí Ľubomíra Šoltésová z U. S. Steel Košice.

Ochota ľudí cestovať za prácou klesá, tvrdí analýza Profesie. Pri cestovaní za prácou ľudí odrádzajú aj dopravné zápchy, ktoré sa stali neodmysliteľnou súčasťou každodenného života Slovákov. Cesta v aute za prácou je rutinou pre viacero ľudí. Hlavné mesto sa stáva každý týždeň miestom, kde sú hodinové zápchy z mesta aj do mesta. Nedobudovaná sieť diaľnic na celom Slovensku, chýbajúce plynulé spojenie Bratislavy a Košíc a problémy s plynulosťou zastaraných vlakových súprav dotvárajú sťaženú pracovnú mobilitu.