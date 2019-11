Ľudí je málo, ale firmy nechcú zvyšovať mzdy, sťažujú sa odborári

Podporiť prišli aj všetky snahy a iniciatívy zlepšujúce sociálne postavenie a mzdové ohodnotenie zamestnancov na Slovensku. Zaznela tiež požiadavka o odmietnutí snahy o regionálne odmeňovanie zamestnancov za prácu.

Ako uviedol člen predstavenstva OZ KOVO Jozef Balica, upozorniť prišli aj na to, že najefektívnejší spôsob ako dosiahnuť lepšie mzdové podmienky je kolektívne vyjednávanie prostredníctvom odborovej organizácie. „Zamestnanci by sa mali zamyslieť, že pokiaľ chcú mať lepšie pracovné a mzdové podmienky, mali by sa organizovať a tak vytvárať určitý tlak voči zamestnávateľom,“ uviedol Balica, podľa ktorého zamestnávatelia strašia ľudí, že pokiaľ budú tlačiť na mzdy, kolabovať bude celá ekonomika a bude sa prepúšťať. „Zatiaľ na celom, ani na východnom Slovensku, sme kvôli zvyšovaniu platov nezaregistrovali ani jeden takýto prípad,“ oponoval Balica. Paradoxom podľa neho je, že na jednej strane je nedostatok pracovných síl, no na druhej strane zamestnávatelia nechcú zvyšovať mzdy. „V trhovom mechanizme by to malo byť tak, že pokiaľ je nedostatok zamestnancov, tak by sa mali zvyšovať mzdy,“ uviedol Balica.

Ako dodal predseda Rady OZ KOVO Emil Machyna, v oblasti, v ktorej odborári pôsobia, je podiel mzdových nákladov na celkových nákladov zamestnávateľov na úrovni 7 až 10 percent.

„Ak by mzdy rástli tak ako minimálna mzda, teda na úrovni 10 až 11 %, tak je to rast celkových nákladov o jedno percento. To si myslím nemá problém zamestnávateľ zvládnuť. Ceny energií a vstupov idú oveľa vyššie ako my požadujeme na mzdách, a keď to zvládnu, tak prečo by mali šetriť na ľuďoch,“ pýta sa Machyna, podľa ktorého by zamestnanci mali dostávať také mzdy, na ktoré podnik má a zároveň by pre ľudí zabezpečili vhodné sociálne podmienky a dobrú rodinnú ekonomiku pre kvalitný život.

Odborári informovali aj o pripojení sa k celoeurópskej kampani Európskej odborovej centrály, ktorá prebieha od konca septembra až do apríla budúceho roka vo všetkých 28 krajinách Európskej únie.

„Táto kampaň má formovať celoeurópsku solidaritu a spolupatričnosť medzi odborármi a podporovať kolektívne vyjednávanie. Pretože kolektívne vyjednávanie je exkluzívny nástroj, ktorý majú v celej Európe iba odborové organizácie a vďaka ktorému môžu zlepšovať pracovné podmienky zamestnancov,“ uviedla podpredsedníčka Rady OZ KOVO Monika Benedeková a dodala: „Ešte sme neprekovali ani dôsledky krízy z roku 2008 a už nám avizujú ďalšie ochladzovanie ekonomiky a práve preto si myslíme, že je ten správny čas, aby aj európski odborári a zamestnanci si vytvorili takúto platformu pre kolektívne vyjednávania, ktoré začínajú práve v týchto mesiacoch.“

Odborári plánujú po Prešove aj ďalšie podobné podporné protestné zhromaždenia v ďalších regiónoch celého Slovenska.