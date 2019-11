Juncker je presvedčený, že Trump clá na autá nezavedie

Šéf dosluhujúcej Európskej komisie Jean-Claude Juncker je presvedčený, že americký prezident Donald Trump clá na dovoz áut a automobilových súčiastok z Európskej únie do USA nakoniec nezavedie.

Juncker to povedal v rozhovore, ktorý vo štvrtok zverejnil nemecký denník Süddeutsche Zeitung. Trump v máji vyhlásil, že časť dovozu áut predstavuje hrozbu pre národnú bezpečnosť USA a že uvažuje o uvalení dodatočných ciel. Konečné rozhodnutie však odložil o pol roka.

„Trump bude trochu popudlivý, ale cla na automobily nebudú. Neurobí to… Hovoríte s mužom, ktorý je o tom dobre informovaný,“ povedal Juncker nemeckému denníku.

Spojené štáty majú do 14. novembra rozhodnúť o tom, či na dovoz áut a súčiastok z krajín únie zavedie clá vo výške až 25 percent. Poslednou dobou sa však množia signály, že Washington k zavedenie ciel zatiaľ nesiahne.

Americký minister obchodu Wilbur Ross v októbri povedal, že USA by sa namiesto zavedenia ciel mohli rozhodnúť pre nové obchodné rokovania s Európskou úniou.

Európska komisia opakovane varovala, že by v prípade zavedenia ciel prikročila k odvetným krokom. Upozornila tiež, že zavedenie nových ciel na dovoz áut a automobilových súčiastok do USA by poškodilo tiež americký automobilový priemysel.