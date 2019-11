Najprv Ukrajinci prosili Čaputovú, teraz hrozia, že nebudú brať plyn zo Slovenska

Slovensku vraj hrozí medzinárodný škandál, zastavenie dodávok plynu z Ukrajiny a strata 60 miliónov eur ročne. Dôvodom majú byť údajne pochybné exekúcie voči ukrajinskej plynárenskej spoločnosti Naftogaz v SR. Slovenský prepravca zemného plynu, spoločnosť Eustream, však vylučuje akékoľvek úvahy o ohrození bezpečnosti dodávok pre Slovensko alebo tranzitu do Európy.

Ako informovala spoločnosť Naftogaz of Ukraine, prípad sa týka arbitrážnej kauzy, ktorej pôvodná hodnota 12 miliónov eur sa medzičasom vyšplhala do astronomických vý­šok.

„V slovenskej sieti plynovodov zabavuje exekútor ukrajinský plyn a sudkyňa bez akejkoľvek kontroly schvaľuje škandalózny postup, ktorého výsledkom je okrádanie Naftogazu a jeho napriek exekúciám neklesajúci dlh,“ informovala spoločnosť Naftogaz, pričom upozornila na bezprecedentné signály korupcie.

„Vyjadrenie Naftogazu sa týka bilaterálneho obchodného sporu medzi Naftogazom a jeho obchodným partnerom. Eustream nebol ani nie je účastníkom tohto sporu ani súvisiaceho exekučného konania a neprináleží nám sa k nemu bližšie vyjadrovať,“ povedal pre agentúru SITA hovorca Eustreamu Pavol Kubík. Podľa slovenského prepravcu plynu, akákoľvek poskytnutá súčinnosť v exekučnom konaní zo strany Eustreamu vyplýva výlučne z ich zákonných povinností a týka sa iba plynu vo vlastníctve Naftogazu v smere exportu na Ukrajinu.

Ukrajinská spoločnosť Naftogaz prehrala v roku 2012 arbitrážny spor s talianskou spoločnosťou IUGAS. Potom, čo veriteľ IUGAS postúpil pohľadávku zároveň dvom rôznym zahraničným spoločnostiam, švajčiarskej Omni Bridgeway a maďarskej Trameta, začal sa na Slovensku exekuovať plyn patriaci Naftogazu. Spoločnosť Naftogaz podľa vlastných tvrdení bola ochotná pokryť dlh legitímnemu veriteľovi, nemohla to však urobiť, pretože dlh bol súčasne vymáhaný dvoma subjektmi. „Momentálne prebieha vo viacerých európskych jurisdikciách právny proces s cieľom určiť, ktorý subjekt v súčasnosti vlastní legitímny nárok na tento dlh,“ dodala ukrajinská firma.

Rozčúlený Naftogaz: Skorumpovaný súd

Slovenská sudkyňa bratislavského okresného súdu, ktorá v slovenskej exekúcii rozhoduje, však podľa Naftogazu schvaľuje škandalózny postup exekútora bez toho, aby kontrolovala oprávnenosť výšky nákladov na uskladnenie plynu či nakladanie so zadržaným plynom. „V dôsledku tohto postupu sa napriek skutočnosti, že sme už prišli konaním exekútora o plyn v hodnote viac ako 38 miliónov eur, náš dlh podľa exekútora neznížil ani o cent,“ zdôraznila firma Naftogaz.

Podozrivý je podľa ukrajinskej spoločnosti aj ďalší postup exekútora. Ten mal po prevzatí plynu za polovičnú hodnotu namiesto zníženia dlhu použiť výťažok na úhradu nákladov spojených so skladovaním zadržaného plynu. „Výsledkom je, že približne 20 miliónov eur tak namiesto pokrytia dlhu a úrokov skončilo v rukách nemeckej firmy Hycori GmbH, ktorá mala zabezpečovať na pokyn exekútora uskladnenie plynu. Hycori je pritom preukázateľne vlastnícky prepojená na jedného z majiteľov pohľadávky, spoločnosť Trameta,“ dodal Naftogaz.

Exekúcie tak pokračujú. Aktuálne exekútor podľa Naftogazu zaistil ďalších 2,4 milióna megawatthodín plynu v hodnote približne 33 miliónov eur. „Nerešpektoval pritom námietky právnych zástupcov, ktorí na základe tohto postupu žiadali o odklad exekúcií. Žiadosti stále ležia na súde a nie je o nich rozhodnuté. Dražby zadržaného plynu pritom stále prebiehajú a škoda našej spoločnosti neustále narastá,“ zdôraznil Naftogaz.

Naftogaz žiada Čaputovú o súčinnosť

Predstavitelia ukrajinského štátneho energetického koncernu JSC National Joint Stock Company “Naftogaz of Ukraine“ už požiadali o súčinnosť aj slovenskú prezidentku Zuzanu Čaputovú. Absolvovali tiež rokovanie na Ministerstve zahraničných vecí SR. O postupe slovenských orgánov informovali aj veľvyslanca Slovenskej republiky na Ukrajine Mareka Šafina. Naftogaz taktiež podal na Ústavný súd SR niekoľko ústavných sťažností. Nedávno podala spoločnosť žalobu aj na Európsky súd pre ľudské práva proti Slovenskej republike, ktorej cieľom je ochrana jej práva na spravodlivé súdne konanie a ochrana jej majetku.

Slovensku však podľa Naftogazu nehrozí len reputačný problém, ale aj značné straty. „Ročný objem dodávok plynu a tranzitných poplatkov cez Slovensko predstavuje 60 miliónov eur. Slovensko teda na daniach zarobí bezmála 12 miliónov eur. V prípade, že škandalózny postup exekútora a sudkyne bude pokračovať ďalej, Naftogaz zvažuje, že nepredĺži aktuálne zmluvy platné do konca tohto roka a prestane nakupovať plyn prostredníctvom Slovenska. A to nie kvôli kvalite tranzitných služieb na Slovensku, ale pre neserióznosť slovenského súdnictva,“ povedal riaditeľ divízie integrovaného plynu spoločnosti Naftogaz of Ukraine Andrew Favorov.

Agentúra SITA osloví s prosbou o reakciu Slovenskú komoru exekútorov ako aj Ministerstvo hospodárstva SR.