Čínske deti sa naučili slovenskú hymnu, Slováci majú cibriť čínskych pilotov

VIDEO: Čínske deti zaspievali slovenskú hymnu. Vzájomná diplomacia má 70. rokov.

Slovenské firmy pokračujú v tradícii hospodárskej spolupráce v čínskej provincii Hebei. V oblasti neďaleko od hlavného mesta Peking, ktorá aj vďaka podpore bývalého Československa vyrástla z ekonomicky slabého farmárskeho regiónu do rozvíjajúcej sa priemyselnej zóny, by už onedlho mohli pribudnúť nové spoločné čínsko-slovenské projekty. Jedným z nich je aj projekt trenčianskej spoločnosti VRM na vybudovanie tréningového centra pre čínskych pilotov.

„Dvadsaťpäť rokov vyvíjame a vyrábame simulátory pre leteckú techniku. Tu v Číne sa snažíme priniesť simulátory leteckej techniky pre výcvik pilotov komerčných aeroliniek. To znamená pilotov lietadiel Boeing, pilotov lietadiel Airbus a ďalších typov lietadiel, ktoré používajú čínske aerolinky,“ povedal novinárom počas návštevy vicepremiéra pre investície a informatizáciu Richarda Rašiho v meste Cangzhou šéf dozornej rady VRM Pavol Grman. Ako dodal, čínsky trh vnímajú ako veľmi perspektívny, keďže rast leteckej prepravy je tu veľmi dynamický a očakáva sa, že počas 15 rokov bude treba pre tento trh vytrénovať až 250 tisíc pilotov.

Trenčianska firma pritom rámcové zmluvy s čínskymi partnermi podpísala už v prvej polovici tohto roka. Teraz dokončuje finálnu zmluvu, ktorá by mohla byť podľa Grmana podpísaná do konca tohto roka. „Ak toto sa podarí zrealizovať, tak verím tomu, že toto je prvý projekt, ktorý sa dá replikovať s našimi čínskymi partnermi aj do iných provincií,“ dodáva. Aktuálne je dohoda nastavená tak, že dvaja čínski partneri plus mesto vystupujú v pozícii systémového integrátora a finančného investora, VRM by mala dodávať potrebné technológie a know-how pre výcvik pilotov.

Podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Richard Raši (tretí sprava) a viceguvernérka provinčnej vlády Che-pej Sia Jen-ťün (druhá zľava) si prezerajú Múzeum čínsko-československého priateľstva počas slávnostnej ceremónie k 70. výročiu nadviazania diplomatických vzťahov medzi Slovenskokou republikou a Čínou v čínskom meste Cchang-čou v provincii Che-pej 10. novembra 2019. Autor: TASR, Jakub Kotian

Práve provinciu Hebei si pritom na ukončenie svojej týždennej pracovnej cesty do Číny a zároveň oslavu 70. výročia nadviazania diplomatických vzťahov medzi Slovenskom a Čínou vybral podpredseda vlády pre investície a informatizáciu Richard Raši. Česká a slovenská stopa je v tomto regióne výrazná, keďže začal prosperovať aj vďaka takmer siedmim stovkám poľnohospodárskej techniky, ktoré ešte v roku 1956 venovalo Československo miestnej vláde. Tá tu následne vybudovala farmu čínsko-česko-slovenského priateľstva, ktorá získala v roku 2003 štatút priemyselnej rozvojovej zóny a v roku 2007 sa včlenila do novovzniknutej Cangzhou New Bohai Area.

Vicepremiér však pri tejto príležitosti pripomenul, že ekonomické vzťahy medzi Slovenskom a Čínou stále nenaplnili svoj potenciál. „Som presvedčený, že na oboch stranách existuje priestor, ako aj kapacity na ďalšiu spoluprácu. S objemom bilaterálneho obchodu v roku 2018 na úrovni 5,87 miliardy eur predstavuje Čína nášho najväčšieho obchodného partnera v Ázii,“ povedal Richard Raš pri návšteve spomínanej farmy, kde je umiestnený dokonca aj slovenský pavilón zo svetovej výstavy Expo 2010 v Šanghaji, či múzeum čínsko-česko-slovenského priateľstva. Podpredseda vlády zároveň dúfa, že čínski investori objavia potenciál prosperujúcej ekonomiky Slovenska, ktorá je súčasťou eurozóny a ktorá už v súčasnosti predstavuje významného hráča v európskom automobilovom priemysle.