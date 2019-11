Tri hrozby pre Slovensko. Zrejme sa im vyhne

Takýto vývoj hrá do karát celosvetovému rozvoju automobilového priemyslu, ktorý je hlavným motorom slovenskej ekonomiky.

"Trump bude trochu popudlivý, ale clá na automobily nebudú. Neurobí to. Hovoríte s mužom, ktorý je o tom dobre informovaný,“ povedal Juncker nemeckému denníku Süddeutsche Zeitung. Americký prezident má do 14. novembra rozhodnúť o to, či na dovoz áut a súčiastok z krajín Európskej únie zavedie clá vo výške 25 percent. Tvrdé obchodné bariéry mali byť ráznou odpoveďou na nemeckú dominanciu na americkom trhu luxusných automobilov. Aj z bratislavského závodu Volkswagen Slovakia smerujú do USA luxusné SUV automobily značiek Volkswagen Touareg, Porsche Cayenne, Audi Q7, Audi Q8.

V súčasnosti Spojené štáty americké uplatňujú na vozidlá z Európskej únie clá vo výške dvoch percent. Vozidlá putujúce opačným smerom Atlantického oceánu musia čeliť obchodnej bariére až vo výške 10 percent. Aj preto americký prezident Donald Trump považoval súčasné nastavenie svetového obchodu za nespravodlivé. Názor zmenil až potom, ako Brusel v lete tohto roku súhlasil so zvýšeným nákupom americkej geneticky modifikovanej sóje, hovädzieho masa, ropy a skvapalneného ply­nu.

Clám sa vyhnú jedine automobilky

Svetová medzinárodná organizácia (WTO) povolila Spojeným štátom americkým uvaliť clá na európske tovary v hodnote 7,5 miliardy dolárov. Dôvodom je nelegálna štátna podpora európskeho výrobcu lietadiel Airbus. Pikantné na celej situácii je to, že v priebehu najbližších mesiacov WTO pravdepodobne udelí rovnako vysoké clá zaviesť aj Európskej únii. V tomto prípade to zas má byť pre nelegálnu podporu amerického výrobcu lietadiel Boeing.

"Prípadná obchodná vojna medzi Spojenými štátmi americkými a Európskou úniou povedie k celosvetovej ekonomickej recesii,“ povedala CNBC riaditeľka Medzinárodného obchodného centra (ITC) Arancha Gonzalezová.

Posledné týždne USA dávajú najavo, že budú zavádzať clá v rámci rozhodnutia WTO, čo je obrovský posun v ich zahraničnej politike. Donald Trump totiž proti Číne nemal problém zavádzať obchodné bariéry bez súhlasu WTO a argumentoval pritom ochranou bezpečnosti Spojených štátov amerických. V súčasnosti je čínsky export v hodnote 250 miliárd dolárov zaťažený clami vo výške 25 percent. Najnovšie to pritom vyzerá na upokojenie vzťahov aj v americko-čínskej obchodnej vojne.

Koniec obchodnej vojny s Čínou

"Dohodli sa na postupnom zrušení zvýšených ciel v závislosti od pokroku vo vyjednávaniach,“ povedal pre agentúru Reuters hovorca čínskeho ministerstva obchodu Gao Feng. V prvej fáze plánujú Američania dohodnúť s Číňanmi zvýšené nákupy zemného plynu a sóje. "Komplikovanejšie otázky sa budú riešiť v druhej fáze, počas ďalších rokovaní,“ priblížil americký minister obchodu Wilbur Ross. Spojené štáty americké od Číňanov žiadajú prísnejšiu ochranu duševného vlastníctva amerických firiem, voľnejší vstup na najväčší trh Ázie a koniec štátnej podpory čínskych firiem. Práve štátna podpora je zásadná pri transformácii čínskej ekonomiky z výrobného hospodárstva na ekonomiku postavenú na vede a výskume. Možnosť ustúpiť v tomto bode rokovaní viackrát odmietol čínsky prezident Si Ťin-pching.

Obmedzovanie výroby v automobilkách

Americká snaha o ukončenie obchodnej vojny sa stretla s najväčším ohlasom na svetových finančných trhoch. V posledných dňoch viackrát prepisovali svoje historické maximá viaceré americké akciové indexy. "Nádej, že sa Čína so Spojenými štátmi dohodnú, a predpoklad, že v Británii k žiadnemu tvrdému brexitu nedôjde. Po tejto stránke je to stále na jedno kopyto; bez ohľadu na to, či je táto nádej planá alebo reálna, ide o jediné dve témy, ktoré je aktuálne finančný trh nejako schopný sledovať a vnímať,“ povedala česká ekonómka a riaditeľka Next Finance Markéta Šichtařová.

Európsky automobilový priemysel pritom netrápia len problémy spôsobené obchodnou vojnou zníženým záujmom čínskych zákazníkov a hrozba zavedenia desaťpercentných ciel v prípade tvrdého brexitu. Za nižším záujmom o motorové vozidlá stojí aj klesajúci predaj automobilov so spaľovacími motormi a nedostatočná ponuka elektromobilov. Podľa odborárov môže nedostatok zákaziek vyústiť do obmedzenia výroby vo Volkswagen Slovakia. "S vedením máme dohodu, že v takom prípade nepríde k prepúšťaniu ľudí, ale skôr k skráteniu pracovnej doby,“ ubezpečil šéf Moderných odborov Zoroslav Smolinsky.

Takáto situácia už nastala v českej fabrike Hyundai. "Zatiaľ nejde o nič veľké. Konkrétne každý druhý pondelok až do konca tohto roka budú jej zamestnanci doma so 70-timi percentami platu. To preto, aby sa nemuselo prepúšťať,“ priblížila Šichtařová. Problémy európskeho automobilového priemyslu môžu pretrvať aj v prípade, ak sa Veľká Británia dohodne s Bruselom na podmienkach odchodu a Trump nezavedie clá na európske automobily.