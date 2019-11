Spojenie PSA Peugeot a Fiat Chrysler situáciu v Trnave neovplyvní

„Podstatné je povedať, že transakcia ešte nie je uzavretá. Stále prebieha rokovanie o možnej fúzii. A aj keby ku nej došlo, Trnavy by sa to nijako nedotklo,“ uviedol. Spoločnosti už pritom vydali komuniké, v ktorom potvrdili projekt fúzie oboch skupín. Vzniknúť by mal štvrtý najväčší výrobca áut na svete. Tak francúzska, ako aj taliansko-americká automobilka by v nej mali vlastniť po 50 % kapitálu. Projekt schválila dozorná rada Groupe PSA a správna rada FCA N.V. Tie poverili svoje pracovné skupiny uzatvorením memoranda o porozumení v priebehu niekoľkých nasledujúcich týždňov.

Vzhľadom na rýchlo sa meniace prostredie bude toto zlúčenie podľa zverejnených informácií obojstranne výhodné a umožní obom skupinám flexibilne a efektívne reagovať na budúce výzvy. Fúziou sa zlúčia aj rozsiahle kompetencie oboch skupín v oblasti technológií vytvárajúcich novú trvalo udržateľnú mobilitu, ako elektrifikácia pohonov, autonómna mobilita, digitalizácia a konektivita. „Krátkodobé ročné synergie sa odhadujú na približne 3,7 mld. eur, a to bez zatvorenia jediného závodu,“ dal do pozornosti Švec. Správna rada spoločnosti bude registrovaná v Holandsku. Jej predsedom má byť John Elkann.

Trnavská automobilka vyprodukovala od roku 2006 už viac ako tri milióny vozidiel. Generuje okolo 4 500 priamych pracovných postov a okrem toho dáva prácu takmer 20 000 ľuďom prostredníctvom svojich dodávateľov lokalizovaných na Slovensku. Celková investícia koncernu na Slovensku už presiahla miliardu eur. V Trnave sa vyrába Peugeot 208 a Citroën C3. V tomto roku pribudla i nová generácia modelu Peugeot 208 aj s plne elektrickou motorizáciou. V roku 2018 vyrobila trnavská automobilka Groupe PSA Slovakia 352 007 vozidiel. V siedmom po sebe idúcom roku medziročného rastu sa tak produkcia oproti predchádzajúcemu roku zvýšila o 5,1 %.

