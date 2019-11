Čína investuje do arabskej ropy

Počas víkendu saudskoarabská ropná spoločnosť Saudi Aramco zverejnila podrobnosti vo svojom 600-stranovom burzovom prospekte o čiastočnom predaji akcií, ktoré spôsobia ošiaľ na burzovom trhu. Aramco prichádza s ponukou predaja akcií a dáva možnosť stať sa akcionárom v najziskovejšej spoločnosti na svete.

„Chceme získať finančných investorov z celého sveta," povedal novinárom na nedeľnej tlačovej konferencii predseda spoločnosti Saudi Aramco Yasir Al-Rumayyan. Ropná spoločnosť uviedla, že začne ponúkať akcie súkromným investorom od 17. do 28. novembra a pre inštitucionálnych investorov ich bude ponúkať až do 4. decembra. Ceny, za aké sa budú akcie predávať, budeme vedieť až 5. decembra.

Rokovania medzi Čínou a Saudskou Arábiou už prebiehajú. Čína považuje Saudskú Arábiu za jednotku na trhu v nerastných surovinách. Odhadovaná čínska investícia má byť v hodnote 5 až 10 miliárd dolárov, informoval o tom portál Bloomberg.

Výška investície bude závisieť od rozhodnutia čínskej vlády. Spoločnosti Silk Road Fund, štátny producent ropy Sinopec Corp a štátny investičný fond China Investment Corp rokujú o kúpe akcií priamo v Saudskej Arábii. Čínska investícia do Aramca by posilnila vzťahy so Saudskou Arábiou a poskytla by Číne spôsob, ako profitovať z nerastných surovín.

Pre individuálnych investorov má byť na predaj 0,5 percenta akcií, píše sa v burzovom prospekte. V prospekte sa však doteraz neuvádza konečné percento firmy, ktoré by sa malo predať. Do roku 2024 Aramco má v pláne vyplatiť dividendy vo výške 75 miliárd dolárov.

„V počiatočnej verejnej ponuke (IPO) by sa mali umiestniť 1 až 2 % Saudi Aramco, pričom sa očakáva, že v najbližších rokoch by potom mala kráľovská rodina predávať ďalšie akcie,“ hovorí analytik Boris Tomčiak z Finlordu. Pri predaji jedného až dvoch percent akcií by Saudská Arábia získala 20 až 40 miliárd dolárov.

Predaj akcií môže byť najväčší v histórii. Aramco má monopol na celú ropu v krajine a jej denná produkcia je masívna, podobne ako aj jej zásoby ropy. Aramco sa spolieha aj na bohaté miestne rodiny, ktoré by mohli byť novými investormi v štátnom podniku. Zisk za rok 2018 mala spoločnosť 111 miliárd dolárov. Do septembra tohto roka bol zisk spoločnosti 68 miliárd dolárov, no v porovnaní s rokom 2018 klesol zisk o 18 percent.

Investori sa obávajú najmä rizika spojeného s hlavnou činnosťou Aramca – ropy. Dopyt po rope sa spomaľuje. Nízke ceny ropy, klimatická kríza a geopolitické riziko však vytvárajú obavy aj u medzinárodných záujemcov. Ceny ropy sa v súčasnosti pohybuje na hranici 62 dolárov za barel.