Ukrajina zaťahuje Slovensko do blamáže s plynom

Ukrajina sa snaží Slovensko vtiahnuť do jej existenčných problémov s dodávkami energií. Ukrajinský Naftogaz čelí exekúcii za staršiu prehratú arbitráž s istou talianskou firmou. Exekútor siahol aj na ukrajinský plyn, ktorý prúdi zo Slovenska. Ukrajine sa to nepáči a verila v úspech na slovenských súdoch a v tejto veci lobovala u prezidentky Zuzany Čaputovej aj na našom ministerstve zahraničných vecí. Po tom, čo Naftogaz neuspel na slovenských súdoch, sa teraz vyhráža, že nebude brať plyn zo Slovenska.

V takom prípade by Slovensko prišlo o miliónový biznis. Slovensko v roku 2014 obnovilo plynovod z Voján do Užhorodu a začalo dodávať spätne plyn na Ukrajinu. Východného suseda sme takto zachránili v spore o plyn s Ruskom. Za otvorenie plynovodu lobovali vtedy aj Spojené štáty americké a Kyjev nový zdroj plynu využíva pri cenových rokovaniach s Moskvou.

Teraz Ukrajina žiadala opäť pomoc, a to v podobe zásahu do rozhodnutí súdov o arbitráži, ktorú však Ukrajinci už prehrali, a preto v Bratislave neuspeli. Napriek tomu Kyjev tvrdí, že vinu má aj Slovensko. Slovenská sudkyňa bratislavského okresného súdu, ktorá v slovenskej exekúcii rozhoduje, podľa Naftogazu schvaľuje škandalózny postup exekútora bez toho, aby kontrolovala oprávnenosť výšky nákladov na uskladnenie plynu či nakladanie so zadržaným plynom. „V dôsledku tohto postupu sa napriek skutočnosti, že sme už prišli konaním exekútora o plyn v hodnote viac ako 38 miliónov eur, náš dlh podľa exekútora neznížil ani o cent,“ zdôraznil Naftogaz.

Jej námietky však zatiaľ zostali bez ohlasu. Zo stola ich zmietol aj Ústavný súd. "V prípade, že škandalózny postup exekútora a sudkyne bude pokračovať ďalej, Naftogaz zvažuje, že nepredĺži aktuálne zmluvy a prestane nakupovať plyn prostredníctvom Slovenska. A to nie kvôli kvalite tranzitných služieb na Slovensku, ale pre neserióznosť slovenského súdnictva,“ povedal riaditeľ divízie integrovaného plynu spoločnosti Naftogaz of Ukraine Andrew Favorov. Platnosť zmlúv je do konca tohto roka.

Tieto tvrdenia však narážajú na skutočnosť, že práve toky plynu zo Slovenska sú pre Ukrajinu životne dôležité. V októbri slovenský eustream informoval o dennej preprave vojanským plynovodom na úrovni zhruba 42 miliónov kubických metrov plynu. Kapacita plynovodu je pritom 44 miliónov kubíkov plynu denne.

Postup exekútora je podľa hovorkyne Slovenskej komory exekútorov Stanislavy Kolesárovej správny. "Slovenská republika je povinná exekúciu rozhodnutia medzinárodného arbitrážneho súdu zabezpečiť, inak by porušila svoje medzinárodné záväzky,“ povedala. Urobiť tak musí bez ohľadu na to, kto je dlžníkom, dodala.

A hoci náklady úschovy zemného plynu, ako špecifickej suroviny, sú značné, nie sú podľa Kolesárovej "známe žiadne skutočnosti, ktoré by nasvedčovali tomu, že by exekútor nevyužil najlacnejšiu možnosť jeho úschovy“. Podľa dostupných súdnych rozhodnutí totiž ani sám Naftogaz žiadnu lacnejšiu alternatívu uskladnenia plynu neuviedol, dodala. "Exekútor je povinný postupovať hospodárne, avšak výška nákladov nesmie byť prekážkou vykonania exekúcie,“ hovorí Kolesárová.

Naftogaz oslovil aj Čaputovú

Denník Pravda sa obrátil na samotný okresný súd, ten nám však do uzávierky neodpovedal. Naftogaz okrem toho ešte v októbri požiadal o pomoc aj prezidentku Zuzanu Čaputovú. Na otázky Pravdy na jej ďalší postup či prípadný zásah nám hovorca prezidentky do uzávierky neodpovedal. Firma sa obrátila aj na slovenské ministerstvo zahraničia, kde absolvovala stretnutie. Rezort zahraničia nás s otázkami týkajúcimi sa ďalšieho postupu však odkázal na ministerstvo hospodárstva.

Podľa rezortu hospodárstva nejde o otázku plynárenstva, ale justície. "Ministerstvu hospodárstva neprináleží komentovať rozhodnutia a postup súdov v prípade obchodného sporu dvoch subjektov, ktoré nesúvisia so Slovenskou republikou,“ vysvetľuje komunikačný odbor rezortu.

Ten ubezpečuje aj o stabilite energetiky. "Predmetom sporu je výlučne takzvaný reverzný plyn smerom na Ukrajinu, a iného tranzitu plynu sa prípad netýka. Rozhodne teda nie je možné hovoriť o ohrození energetickej bezpečnosti Slovenskej republiky alebo iných dodávok smerom do Európy,“ potvrdil jeho komunikačný odbor. Ministerstvo však situáciu sleduje aj prostredníctvom spoločnosti eustream.

"Vyjadrenie Naftogazu sa týka bilaterálneho obchodného sporu medzi Naftogazom a jeho obchodným partnerom. Eustream nebol ani nie je účastníkom tohto sporu ani súvisiaceho exekučného konania a neprináleží nám sa k nemu bližšie vyjadrovať,“ povedal pre agentúru SITA hovorca eustreamu Pavol Kubík. Podľa slovenského prepravcu plynu akákoľvek poskytnutá súčinnosť v exekučnom konaní zo strany eustreamu vyplýva výlučne z ich zákonných povinností. A týka sa tak iba plynu vo vlastníctve Naftogazu v smere exportu na Ukrajinu.

Slovensko zarába milióny

Nad plynom visí otáznik už od októbra. Už vtedy ukrajinská spoločnosť Naftogaz varovala, že hrozí medzinárodný škandál okolo prepravy plynu. V hre je podľa firmy však aj strata desiatok miliónov eur ročne pre slovenský rozpočet. „Ročný objem dodávok plynu a tranzitných poplatkov cez Slovensko predstavuje 60 miliónov eur. Slovensko teda na poplatkoch zarobí bezmála 12 miliónov eur,“ povedal Favorov.

Aktuálne exekútor podľa Naftogazu zaistil ďalších 2,4 milióna megawatthodín plynu v hodnote približne 33 miliónov eur. „Nerešpektoval pritom námietky právnych zástupcov, ktorí na základe tohto postupu žiadali o odklad exekúcií. Žiadosti stále ležia na súde a nie je o nich rozhodnuté. Dražby zadržaného plynu pritom stále prebiehajú a škoda našej spoločnosti neustále narastá,“ tvrdí Naftogaz.

Exekučné konanie sa začalo na základe rozhodnutia Rozhodcovského inštitútu Štokholmskej obchodnej komory z decembra roku 2012. "Exekučné konanie začína výlučne vtedy, ak dlžník nesplní povinnosť určenú právoplatným a vykonateľným rozhodnutím,“ vysvetľuje Kolesárová. Spoločnosť bola okrem toho upozornená aj na náklady, ktoré jej porušovaním právnych povinností vzniknú.

Za všetkým je arbitráž spred siedmich rokov. Pôvodne išlo o 12-miliónový dlh. Naftogaz totiž vtedy prehral arbitrážny spor s talianskou spoločnosťou IUGAS. Tá neskôr postúpila pohľadávku naraz švajčiarskej spoločnosti Omni Bridgeway a aj maďarskej Trameta. Ukrajinský prepravca sa obhajuje aj tým, že hoci bol ochotný pokryť dlh legitímnemu veriteľovi, no nemohol tak spraviť, lebo bol súčasne vymáhaný dvoma subjektmi. Podľa Naftogazu prebieha vo viacerých európskych jurisdikciách právny proces s cieľom určiť, ktorý subjekt v súčasnosti vlastní legitímny nárok na tento dlh.

Účelové kroky Kyjeva?

Námietky dlžníka – teda Naftogazu, riešil okresný súd. Firma tu však neuspela, obrátila sa preto aj na Ústavný súd. Ten však potvrdil predchádzajúce rozhodnutie. "Ústavný súd vo svojich dvoch rozhodnutiach rozhodol, že sťažnosti dlžníka sú zjavne neopodstatnené,“ povedala Kolesárová. Dlžník mal podľa nej dostatok času, aby od roku 2012 splnil svoj dlh. Obvinenia voči exekútorovi či sudkyni považuje Kolesárová za účelové. Rovnako je podľa nej neprípustný zásah do sporu zvonka. "Takýto postup by mohol znamenať zasahovanie do národnej suverenity, ako aj nezávislosti justície,“ povedala.