Politico: Trump znovu odloží rozhodnutie o clách na autá z EÚ

Americký prezident Donald Trump tento týždeň oznámi, že o ďalší polrok odkladá rozhodnutie o zavedení dovozných ciel na automobily a automobilové súčiastky vyrobené v Európskej únii. Napísal to v pondelok server Politico s odvolaním sa na zdroje oboznámené so zámermi Bieleho domu.

Trump už v máji vyhlásil, že časť dovozu áut z EÚ predstavuje hrozbu pre národnú bezpečnosť USA a že uvažuje o uvalení dodatočných ciel. Konečné rozhodnutie však vtedy odložil o pol roka. Teraz musí Biely dom do 14. novembra rozhodnúť, či dá clo vo výške až 25 percent na dovoz áut a súčiastok z krajín únie.

V poslednom období sa množili signály, že Washington k zavedeniu ciel zatiaľ nesiahne. Americký minister obchodu Wilbur Ross v októbri povedal, že USA by sa namiesto zavedenia ciel mohli rozhodnúť pre nové obchodné rokovania s Európskou úniou.

Európska komisia opakovane varovala, že by v prípade zavedenia ciel prikročila k odvetným krokom. Upozornila tiež, že zavedenie nových ciel na dovoz áut a automobilových súčiastok do USA by poškodilo tiež americký automobilový priemysel.

Výkonný riaditeľ českého Združenia automobilového priemyslu Zdeněk Petzl v júni uviedol, že prípadné americká clá na sektor by potenciálne ohrozili až pätinu českého exportu v automobilovom priemysle a až 25 000 pracov­ných miest.